Convenio entre Ceapas y Coepriss busca estandarizar la calidad del agua en los 18 municipios de Sinaloa

Con el objetivo de garantizar que el recurso hídrico que llega a los hogares sinaloenses cumpla con los estándares internacionales de salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa informó sobre el reforzamiento de la vigilancia y capacitación en las juntas de agua de la entidad.

Abraham Bello Esquivel, titular del organismo, compartió que la dependencia estatal formalizó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud.

“Justo se hicimos un convenio de colaboración con Coepriss. En este convenio, nosotros buscamos estar trabajando de la mano con Coepriss, Secretaría de Salud y los organismos operadores, ya que cada uno de los organismos operadores se llevan a cabo durante todo el año diferentes pruebas, diferentes mediciones para saber qué calidad de agua se está entregando a la población”, compartió Bello Esquivel.

Esta alianza busca que todos los organismos operadores de los municipios manejen los mismos criterios de potabilización y cuenten con la información técnica necesaria para atender a la ciudadanía de manera óptima.

El seguimiento técnico se centra en el cumplimiento de la Norma 127 de la Secretaría de Salud, la cual establece los parámetros de cloración adecuados para el consumo humano y el estándar exige un rango que oscila entre 0.1 y 1.5 mg por litro.

Según los resultados de los estudios presentados por Coepriss, la gran mayoría de las juntas de agua en el estado se mantienen dentro de estos parámetros, registrando niveles que varían según la zona pero que cumplen con la normativa vigente.

El proceso de monitoreo consiste en la toma de muestras periódicas por parte de las juntas, las cuales son analizadas en laboratorios para verificar su pureza.

La Ceapas, a través de un sistema de gráficas, da un seguimiento puntual a cada organismo operador para detectar posibles caídas en la calidad y realizar ajustes.

“Damos ese acompañamiento y regresamos al tema de la capacitación, estar en constante comunicación con ellos para que no haya ningún retraso en la calidad del agua del estado”, destacó.

Aunque las juntas de agua poseen autonomía, la Ceapas funge como un ente de apoyo y asesoría técnica para asegurar que el agua sea apta para uso y consumo humano.

Uno de los factores que favorece la calidad del recurso en la región es la capacidad de almacenamiento en las presas del estado, las cuales contienen agua limpia que facilita su tratamiento posterior.

No obstante, las autoridades enfatizaron que la vigilancia debe ser permanente, realizando correcciones mes con mes en aquellos municipios que presenten algún déficit en su avance para evitar riesgos a la salud pública.