$!Convoca Ayuntamiento de Culiacán a Cabildo Abierto en la sindicatura de Imala

El Ayuntamiento de Culiacán convocó a las y los habitantes de la sindicatura de Imala a participar en la Octava Sesión de Cabildo Abierto, que se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 9:00 horas en el Balneario de Aguas Termales.

A través de una publicación oficial, el Gobierno Municipal informó que la sesión tendrá como sede el Balneario de Aguas Termales, ubicado en la calle Escuadrón 201, sin número, en la sindicatura de Imala.

Como parte del proceso, las personas interesadas en participar deberán registrarse previamente en una mesa receptora que será instalada en las oficinas de la sindicatura de Imala, ubicadas en la misma dirección.