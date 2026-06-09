Culiacán
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Participación Ciudadana

Convoca Ayuntamiento de Culiacán a Cabildo Abierto en la sindicatura de Imala

La octava sesión se realizará el próximo 13 de junio en el Balneario de Aguas Termales; el registro para participar estará abierto del 10 al 12 de junio
Daniela Flores |
09/06/2026 17:21
09/06/2026 17:21

El Ayuntamiento de Culiacán convocó a las y los habitantes de la sindicatura de Imala a participar en la Octava Sesión de Cabildo Abierto, que se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 9:00 horas en el Balneario de Aguas Termales.

A través de una publicación oficial, el Gobierno Municipal informó que la sesión tendrá como sede el Balneario de Aguas Termales, ubicado en la calle Escuadrón 201, sin número, en la sindicatura de Imala.

Como parte del proceso, las personas interesadas en participar deberán registrarse previamente en una mesa receptora que será instalada en las oficinas de la sindicatura de Imala, ubicadas en la misma dirección.

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El Ayuntamiento detalló que el registro estará disponible durante tres días consecutivos: miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio, en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Esta modalidad de Cabildo Abierto busca brindar un espacio para que las y los ciudadanos expresen propuestas, planteamientos e inquietudes directamente ante las autoridades municipales.

La sesión será la octava que se realiza bajo este esquema y estará dirigida específicamente a la población de la sindicatura de Imala.

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