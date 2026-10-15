Convoca CEDH Sinaloa al Premio Estatal de Derechos Humanos 2026

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió la convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos 2026, con el propósito de reconocer a personas e instituciones que se hayan distinguido por promover y defender los derechos humanos en la entidad.

La convocatoria está dirigida a la sociedad en general, así como a instituciones públicas, privadas, sociales y académicas interesadas en proponer candidaturas por la trayectoria y las acciones realizadas en favor de los derechos humanos en Sinaloa.

El periodo de recepción de propuestas comenzó el 14 de octubre y concluirá a las 15:30 horas del 20 de noviembre de 2026.

De acuerdo con las bases, las candidaturas deberán presentarse mediante un escrito libre firmado, en el que se especifique si se propone a una persona física o jurídica, además de incluir los datos generales y de contacto correspondientes.

Las propuestas podrán enviarse al correo electrónico concurso@cedhsinaloa.org.mx o entregarse de manera física en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Entre los documentos solicitados se encuentra una copia simple del acta de nacimiento de la persona candidata o del documento correspondiente. En el caso de instituciones, deberá anexarse una copia simple del acta constitutiva.

También será necesario presentar una síntesis curricular que destaque las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos realizadas en Sinaloa, así como elementos que permitan valorar la trayectoria de la candidatura.

Para sustentar las propuestas, podrán incluirse materiales bibliográficos, audiovisuales o gráficos, además de información sobre cursos, conferencias y casos atendidos.

La convocatoria contempla también candidaturas post mórtem, para las cuales deberá entregarse una copia simple del acta de defunción, además de la documentación relacionada con la trayectoria de la persona propuesta.

La CEDH precisó que no podrán participar servidores públicos en activo, integrantes del Consejo o del Jurado de la convocatoria, ni personal que labore en organismos públicos protectores de derechos humanos o sus consejos consultivos, tanto en activo como durante los dos años anteriores. La restricción también aplica a personas que contiendan por un cargo de elección popular o que actualmente lo ocupen.

El premio consistirá en un reconocimiento público y un estímulo económico de 25 mil pesos. En caso de otorgarse de manera póstuma, el recurso se entregará al cónyuge o pareja sobreviviente y, en su caso, a descendientes o ascendientes directos hasta el tercer grado, conforme a las bases.

Las propuestas podrán entregarse en las oficinas de la CEDH en Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán. La ceremonia de premiación se realizará en un acto público, en una fecha que será anunciada posteriormente.

Para consultar las bases completas, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web cedhsinaloa.org.mx o comunicarse a los teléfonos (667) 752 2421 y (667) 752 2575, así como a la línea gratuita 800 672 9294.