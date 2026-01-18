$!Convoca Diócesis de Culiacán al ‘Sitio de Jericó’: una jornada de fe y oración por La Paz

Como parte de las actividades para dar inicio a la Cuaresma, la Diócesis de Culiacán anunció la realización del evento anual “Sitio de Jericó 2026”, el cual se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero.
El Padre Jaime Portillo, Rector de la Catedral de Culiacán, explicó que esta experiencia se realiza tradicionalmente durante la primera semana de Cuaresma como una forma de manifestar la fe en Jesucristo presente en la Eucaristía.
“El sitio de Jericó es un evento que realizamos cada año en la primera semana de Cuaresma. Es una experiencia, es una manifestación pública de fe“, señaló el Padre Portillo.
Durante estos seis días, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto durante todo el día para la veneración de los fieles.
Esta manifestación pública de fe busca congregar a la comunidad para orar frente a la Eucaristía, teniendo como intención primordial la petición por la paz.
Según detalló el Rector, durante los primeros seis días se realizará una vuelta diaria a la manzana de la Catedral y el cierre de la jornada, que es el sábado 28 de febrero, será particularmente significativo: previo a la misa de clausura, se darán siete vueltas al recinto.
“Es una oportunidad en la que invitamos a la gente para orar delante de Dios, agradecer por todos los favores que recibimos y, en esta coyuntura, pedir por las necesidades y de forma comunitaria, pedir muy especialmente por la paz”, expresó el Padre Portillo.
El evento está abierto a todo el público que desee sumarse a la oración colectiva y más allá del aspecto religioso, el Padre Portillo hizo un llamado a la responsabilidad social de los asistentes.
“Agradecemos simplemente a la gente que, como católicos, hagamos lo que nos toca, que tratemos de ser buenos ciudadanos en las labores cotidianas de cada uno”, señaló.
Aunque en la capital sinaloense la sede principal será la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la Diócesis ha dispuesto otras tres sedes para facilitar la participación de los fieles en la región y en todas las sedes se mantendrán horarios de misa a las 07:00, 12:00 y 18:00 horas.
Sedes participantes:
Guamúchil: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Guasave: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Los Mochis: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.