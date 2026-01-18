$!Convoca Diócesis de Culiacán al ‘Sitio de Jericó’: una jornada de fe y oración por La Paz

Como parte de las actividades para dar inicio a la Cuaresma, la Diócesis de Culiacán anunció la realización del evento anual “Sitio de Jericó 2026”, el cual se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero.

El Padre Jaime Portillo, Rector de la Catedral de Culiacán, explicó que esta experiencia se realiza tradicionalmente durante la primera semana de Cuaresma como una forma de manifestar la fe en Jesucristo presente en la Eucaristía.

“El sitio de Jericó es un evento que realizamos cada año en la primera semana de Cuaresma. Es una experiencia, es una manifestación pública de fe“, señaló el Padre Portillo.

Durante estos seis días, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto durante todo el día para la veneración de los fieles.

Esta manifestación pública de fe busca congregar a la comunidad para orar frente a la Eucaristía, teniendo como intención primordial la petición por la paz.