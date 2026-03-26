Convoca Economía a proveedores de útiles escolares para ciclo 2026-2027 en Sinaloa

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa emitió la convocatoria dirigida a comercializadores interesados en integrarse como proveedores del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el documento oficial, la convocatoria está dirigida a empresas y personas físicas con actividad en la comercialización y distribución de artículos escolares dentro del estado, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos, administrativos y fiscales para ser considerados dentro del padrón de proveedores.

Entre las condiciones establecidas se encuentra contar con experiencia mínima comprobable de un año en el ramo, estar inscritos en el padrón de proveedores de la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como tener domicilio fiscal en Sinaloa.

Además, los interesados deberán disponer de infraestructura tecnológica en sus centros de distribución, incluyendo conexión a internet, equipos de cómputo, impresoras láser y lectores de código de barras, además de garantizar la calidad de los productos y la entrega oportuna de los paquetes escolares.

El documento también establece que los proveedores deberán registrar sus centros de canje en la plataforma oficial del programa, los cuales deberán ser locales formalmente establecidos, y atender exclusivamente a beneficiarios en espacios previamente autorizados por el Comité Estatal Operativo.

En cuanto a la documentación, se solicita constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, comprobante de domicilio vigente, identificación oficial, carta compromiso, registro como proveedor del Gobierno del Estado, acta constitutiva en caso de personas morales, y comprobante de pago reciente del IMSS si se cuenta con empleados.

El proceso de inscripción se realiza en línea a través de la plataforma oficial del programa y estará disponible desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado hasta el 14 de abril de 2026.

Durante el registro, los aspirantes deberán proporcionar datos de contacto para recibir notificaciones relacionadas con el proceso.

La Secretaría de Economía informó que, una vez concluido el periodo de inscripción, se llevará a cabo un análisis del cumplimiento de los requisitos y documentación para determinar qué participantes serán autorizados como proveedores.

Los resultados de la convocatoria serán publicados a más tardar el 24 de abril de 2026 en el portal oficial del programa.

Asimismo, cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité Estatal Operativo en coordinación con la dependencia estatal.

La convocatoria está firmada por el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, con fecha del 17 de marzo de 2026 en la ciudad de Culiacán.