Convoca Graciela Domínguez a su Gabinete a trabajar en equipo y dar resultados

Tras asumir como Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava sostuvo este martes su primera reunión con integrantes del Gabinete Estatal, legal y ampliado, a quienes convocó a trabajar en equipo y dar resultados en el corto plazo.

El encuentro se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, luego de que el Congreso del Estado eligiera a Domínguez Nava como titular del Poder Ejecutivo estatal.

Durante la reunión, la Gobernadora llamó a las y los funcionarios estatales a sumar esfuerzos para la construcción de un mejor Sinaloa y atender las principales necesidades de la entidad.

De acuerdo con el Gobierno estatal, Domínguez Nava planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal, ahora bajo la visión de la nueva titular del Ejecutivo.

Las y los secretarios manifestaron su respaldo a las acciones y objetivos planteados por la Gobernadora y asumieron el compromiso de atender los asuntos considerados prioritarios para Sinaloa.

La reunión ocurre horas después de que Domínguez Nava rindiera protesta como Gobernadora interina, en sustitución de Rubén Rocha Moya.