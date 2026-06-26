$!Convoca Suntuas a paro estatal indefinido en la UAS ante falta de pago de nómina y prestaciones

La Universidad Autónoma de Sinaloa se encamina a una parálisis total a partir del próximo lunes 29 de junio ante la falta de recursos para cubrir la segunda quincena de junio y diversas prestaciones pendientes. Los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos han convocado a un paro laboral indefinido que afectará a todas las unidades regionales de la entidad.





Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general de la sección Académicos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, compartió que la medida de presión, acordada tras una concentración en el edificio central de la institución, implica el cierre total de las instalaciones, incluyendo las áreas de rectoría, vicerrectorías y Ciudad Universitaria. “No ha habido resultados, no ha habido que lleguen los recursos extraordinarios en la universidad y pues invitar a los trabajadores para el 29 de junio al paro laboral que vamos a hacer en todo el estado”, expresó. Los trabajadores planean colocar sus propios candados y consignas para impedir el acceso y el desarrollo de las labores cotidianas, buscando que las autoridades correspondientes ofrezcan una solución inmediata a la crisis financiera.







El conflicto se origina en el incumplimiento de apoyos extraordinarios por parte del Gobierno federal, los cuales formaban parte de un compromiso tras la reingeniería del sistema de pensiones y jubilaciones de la universidad. Castro Camacho compartió que actualmente la institución requiere aproximadamente mil 600 millones de pesos para concluir el año, sumado a un adeudo de 135 millones por concepto de prima vacacional y los 270 millones de pesos necesarios para cubrir la nómina de esta quincena, además de que este cese de actividades impactará a una comunidad de 170 mil estudiantes en todo el estado. Los representantes sindicales advirtieron que la huelga pone en riesgo no solo el cierre del ciclo escolar vigente, que aún tiene pendientes procesos de graduación, exámenes extraordinarios y trámites de certificados, sino que también podría impedir el inicio del próximo periodo académico si no se garantiza el financiamiento necesario.



