Convoca Tere Guerra a pacto de unidad entre contendientes de Morena en Sinaloa

La Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, hizo un llamado a las y los aspirantes a la Coordinación de la Cuarta Transformación para que firmen un acuerdo de unidad entre ellos.

Destacó que este comunicado fue enviado a la Senadora Imelda Castro, a la Diputada federal Graciela Domínguez Nava y al Diputado federal Jesús Ibarra, quienes han solicitado licencia para separarse de sus cargos y registrarse como aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación.

Guerra Ochoa señaló que este llamado a la unidad tiene como propósito enviar un mensaje de cohesión y poner por encima de cualquier interés personal las necesidades de Sinaloa, con el objetivo de atender y mejorar temas prioritarios como la seguridad y la economía, que son los principales retos que enfrenta la entidad.

“Es un comunicado a las y los aspirantes, este comunicado convoca a la unidad de Sinaloa, hemos tenido momentos de mucha complejidad”, expresó.

“Entonces estoy convocando a las y los aspirantes que más allá del interés personal y más allá de nuestras aspiraciones, pongamos por delante el proyecto de Sinaloa”, mencionó.

Asimismo, descartó que exista alguna división entre los contendientes a la coordinación; sin embargo, reconoció que se trata de una contienda en la que solamente una persona será seleccionada.

Por ello, invitó a todos los aspirantes a mantener el enfoque en el bienestar de Sinaloa.

“Vamos a entrar a una contienda interna y las contiendas pueden generar eso de ‘nomás yo’ y creo que por encima de esa contienda está el proyecto de Sinaloa”, señaló.

Indicó que, en caso de que los participantes coincidan con la propuesta, se definirá una fecha, hora y lugar para llevar a cabo la firma del acuerdo.

Respecto a sus propias aspiraciones, se mostró confiada en resultar favorecida en el proceso de selección.

Quien obtenga la coordinación de Morena será posteriormente el candidato o candidata a la Gubernatura de Sinaloa en 2027.