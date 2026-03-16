$!Convoca UAS a edición 2026 del Concurso Estatal de Programación ‘CODE UAS’

El próximo lunes 20 de abril, la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizará la tercera edición del Concurso de Programación CODE UAS.
Este concurso, que se realiza por equipos, se ha convertido en una tradición que ya despierta gran interés y se espera que el próximo lunes 20 de abril, día en que se realizará el examen de manera virtual, sea un gran éxito, informó Claudia de Anda Quintín, coordinadora académica estatal de informática.
“Primeramente, buscamos que los estudiantes se motiven a incursionar en el área de la algoritmia, pongan a prueba sus conocimientos y los compartan con alumnos de otras unidades académicas”, detalló.
Manifestó, asimismo, que el registro ya está abierto y cerrará el 26 de marzo, y los interesados deberán cumplir con algunos requisitos, como conformar formar equipos mixtos de dos a tres integrantes, ser alumnos formalmente inscritos y regulares de primer o segundo grado y que cada Unidad Académica podrá registrar un máximo tres equipos.
“Los participantes resolverán un examen de cuatro problemas de manera colaborativa. Tendrán a su disposición un equipo con herramientas como Scratch y PSeInt para dar solución a los retos”, destacó de Anda Quintín.
En esta ocasión, el concurso se llevará a cabo de manera simultánea en cada una de las Unidades Académicas de forma virtual.
Esta modalidad busca fomentar una participación más abierta y garantizar la seguridad de los estudiantes, evitando traslados que pudieran ponerlos en peligro ante el contexto actual de inseguridad.