$!Convoca UAS a edición 2026 del Concurso Estatal de Programación ‘CODE UAS’

El próximo lunes 20 de abril, la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizará la tercera edición del Concurso de Programación CODE UAS.

Este concurso, que se realiza por equipos, se ha convertido en una tradición que ya despierta gran interés y se espera que el próximo lunes 20 de abril, día en que se realizará el examen de manera virtual, sea un gran éxito, informó Claudia de Anda Quintín, coordinadora académica estatal de informática.

“Primeramente, buscamos que los estudiantes se motiven a incursionar en el área de la algoritmia, pongan a prueba sus conocimientos y los compartan con alumnos de otras unidades académicas”, detalló.