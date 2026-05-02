Convocan a ‘Carnita Asada por la Paz’ en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y manifestar un deseo colectivo de tranquilidad, se ha lanzado una convocatoria para participar en el evento “Carnita Asada por la Paz, Libertad y Esperanza”.

La cita es el próximo martes 5 de mayo a las 17:00 horas en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán.

La iniciativa, impulsada por el chef y empresario culiacanense, Miguel Taniyama, busca reunir a los culichis en un ambiente de sana convivencia.

Bajo el lema “Culiacán nos une”, el evento pretende demostrar que la ciudad está conformada por personas que valoran la amistad, la familia y el anhelo de vivir en un entorno pacífico.

A diferencia de otros eventos masivos, esta reunión se plantea como un convivio colaborativo y ciudadano.