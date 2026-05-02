Convocan a ‘Carnita Asada por la Paz’ en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y manifestar un deseo colectivo de tranquilidad, se ha lanzado una convocatoria para participar en el evento “Carnita Asada por la Paz, Libertad y Esperanza”.
La cita es el próximo martes 5 de mayo a las 17:00 horas en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán.
La iniciativa, impulsada por el chef y empresario culiacanense, Miguel Taniyama, busca reunir a los culichis en un ambiente de sana convivencia.
Bajo el lema “Culiacán nos une”, el evento pretende demostrar que la ciudad está conformada por personas que valoran la amistad, la familia y el anhelo de vivir en un entorno pacífico.
A diferencia de otros eventos masivos, esta reunión se plantea como un convivio colaborativo y ciudadano.
Los organizadores invitan a los asistentes a llevar su propia carne y asador para compartir un taco y platicar entre amigos, reafirmando que la identidad de Culiacán va más allá de los tiempos difíciles.
El llamado es abierto para todos los habitantes que deseen sumarse a esta celebración de la vida y la esperanza en el corazón de la ciudad.
Se espera que la explanada del Ayuntamiento de Culiacán se convierta en un punto de encuentro donde el humo de las brasas y la convivencia vecinal sean los protagonistas de la jornada.