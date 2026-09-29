$!Convocan a Gran Encuentro Ciudadano para discutir el rumbo de Sinaloa

La Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa realizará este sábado 3 de octubre un Gran Encuentro Ciudadano, en el que convocará a representantes de distintos sectores de la sociedad para abordar temas relacionados con el futuro de la entidad.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en el auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

De acuerdo con la convocatoria, están llamados integrantes del sector productivo, entre agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios y comerciantes; así como directores y dueños de empresas, dirigentes de cámaras y asociaciones y consejos.