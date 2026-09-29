$!Convocan a Gran Encuentro Ciudadano para discutir el rumbo de Sinaloa

La Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa realizará este sábado 3 de octubre un Gran Encuentro Ciudadano, en el que convocará a representantes de distintos sectores de la sociedad para abordar temas relacionados con el futuro de la entidad.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en el auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.
De acuerdo con la convocatoria, están llamados integrantes del sector productivo, entre agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios y comerciantes; así como directores y dueños de empresas, dirigentes de cámaras y asociaciones y consejos.
También se contempla la participación de organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, directivos de universidades, investigadores y profesores.
La convocatoria incluye además a jóvenes, mujeres, líderes sociales y ciudadanos destacados, así como dirigentes de partidos políticos estatales y municipales, legisladores, líderes y aspirantes de partidos.
Entre los asistentes considerados también están directivos y dueños de medios de comunicación, conductores de radio, prensa y televisión; profesionistas como médicos, contadores, ingenieros, abogados y administradores, además de representantes de iglesias.
La Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa promueve el encuentro bajo el lema “Todos unidos por un nuevo Sinaloa”.