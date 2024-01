“Sigue entrando camarón, 20, 30 trailers, con 30 toneladas cada uno, cada día, entonces, esto está afectándonos igual que antes no se respete el amparo, están en desacato”.

Este problema pone en riesgo alrededor de 2 millones de empleos directos, cerca de 300 mil predicadores; y podría provocar el cierre de mil 300 granjas en el País.

Supuestamente para beneficiar a 10 importadores que están amafiados y en convenio con la Guardia Nacional y Aduanas.

“Los ganadores son los intermediarios. A nosotros nos compran a precio muy bajo y mucha gente tiene que vender, porque no le queda de otra”, afirmó.

Después de la manifestación, entre las 10:00 y 11:00 horas, tomarán las oficinas de Conapesca, argumentando que, a principios de diciembre, les prometieron una cita con el Director de Aduanas y con el de Senasica; ya no recibieron respuesta.

“Siento que está pateando el balón nada más y que ‘estos pendej*** les dije en diciembre que en 15 días y no he hecho nada, y no dijeron nada, pues me espero un mes más; llega el jueves 18, les digo que voy a tener otra reunión y ganó otro mes, y ahí me los voy llevando’, esa es mi impresión, podría estar equivocado, pero las evidencias nos dicen que no”, especuló Raúl Leyva.