Convocan a segunda Marcha por la Paz en Culiacán, tras dos años de crisis de violencia

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la iniciativa privada convocaron a la segunda Marcha por la Paz en Culiacán, movilización que se realizará el próximo domingo 13 de septiembre, a dos años del inicio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, desde el 9 de septiembre de 2024.

Los organizadores detallaron que la movilización iniciará a las 08:00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lomita” hasta La Catedral e invitaron a ciudadanos de todo el Estado a sumarse y acudir vestidos preferentemente de blanco.

Durante la presentación de la convocatoria este martes, señalaron que la movilización busca ser una expresión ciudadana para exigir a las autoridades mejores condiciones de seguridad y atención a la crisis económica y social derivada de la ola de violencia.

“Si no despierta Sinaloa, entonces ¿quién va a venir a rescatarlo? Si no somos nosotros los sinaloenses, ¿quién va a venir a rescatar?”, cuestionó Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex Sinaloa.

Afirmaron que han buscado acercamientos con autoridades estatales para presentar propuestas frente a la crisis económica y de seguridad, pero aseguraron que sus planteamientos no han sido atendidos.

“Si no pueden establecer la seguridad, es un Estado fallido, porque es la principal garantía que debe otorgar un Gobierno: la seguridad de sus ciudadanos”, señalaron.

Los organizadores rechazaron que la marcha tenga como objetivo promover alguna candidatura o partido político, aunque reconocieron que se trata de un movimiento con una dimensión política al representar una expresión ciudadana y democrática.

“La marcha es un proceso político. Es un proceso político de los ciudadanos y es un proceso de democracia y de libertad de los ciudadanos”, afirmó el Chef Miguel Taniyama.

Para promover la movilización, adelantaron que realizarán volanteo en cruceros y buscarán la participación de ciudadanos, colectivos, empresarios, organizaciones e influencers de distintos municipios.

Además, invitaron a habitantes de otras ciudades de Sinaloa a organizar sus propias movilizaciones y sumarse a la convocatoria estatal.

“Esto nosotros somos unos cuantos que nos atrevimos a organizarnos, pero si salen más ciudadanos en los videos, invitando a otros, vamos a demostrar que somos todos los que nos interesa recuperar Sinaloa”, expuso Reyes Zazueta.

A diferencia de la primera movilización realizada el año pasado a un año de la ola de violencia, en esta ocasión pretenden habilitar otros espacios para que los ciudadanos puedan expresar sus experiencias y reclamos, además de mantener la participación de colectivos y organizaciones.

De acuerdo con los organizadores, en la primera Marcha por la Paz participaron alrededor de 70 mil personas, y 60 colectivos, mientras que este año esperan duplicar tanto la participación ciudadana como el número de colectivos involucrados.

Los organizadores consideraron que la movilización también representa una oportunidad para que la sociedad civil mantenga una vigilancia sobre las acciones del Gobierno y haga valer su derecho a manifestarse de manera pacífica.

“Tenemos que ser la sociedad civil, el ojo vigilante del Gobierno”, señalaron.