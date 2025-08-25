Convocan al Circuito de Debate Juvenil Sinaloa 2025

El Comité Organizador del Circuito de Debate Juvenil en Sinaloa, en colaboración con el Instituto Sinaloense de la Juventud y la Casa del Maquío A.C., lanzó la convocatoria para el CDJS 2025, bajo el lema “En honor a las voces silenciadas”.

La invitación está dirigida a jóvenes de todo el Estado que deseen participar en equipos de cuatro a seis integrantes, quienes deberán grabar un video con sus argumentos y subir su postulación antes del 26 de septiembre.

El certamen contará con dos categorías: preparatoria, para estudiantes de 14 años en adelante, y libre, abierta a jóvenes de entre 18 y 29 años. Los equipos seleccionados participarán en las rondas de debate que se llevarán a cabo los días 18 y 25 de octubre.

El concurso ofrece un premio de 10 mil pesos al equipo ganador, con el propósito de incentivar la participación juvenil y promover el pensamiento crítico, la argumentación y el intercambio de ideas en temas de interés social.

Los interesados pueden obtener más información y registrar su equipo a través del correo electrónico direccioncdjs@gmail.com o en la cuenta de Instagram @cdjsmx