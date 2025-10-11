$!Convocan en Culiacán al primer diplomado en creación de proyectos cinematográficos

El Ayuntamiento de Culiacán anunció la convocatoria para participar en el primer diplomado en creación de proyectos cinematográficos.
Señaló que este diplomado se hace en coordinación con el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Cultura federal.
El propósito principal, indicó, es promover la expresión cinematográfica, la formación de públicos y la comprensión del cine como herramienta cultural y social para la transmisión de valores y la cultura de paz.
De acuerdo a las bases, está dirigido a personas mayores de 15 años interesadas en contar historias a través del lenguaje audiovisual, sin requerir experiencia previa.
El diplomado contará con un máximo de 20 espacios disponibles y se desarrollará en modalidad híbrida, en línea y presencial.
Entre los contenidos destacan módulos sobre guion cinematográfico, estructura dramática, producción, desarrollo de proyectos creativos y presentación de proyectos, que serán impartidos por maestros y especialistas del Centro de Capacitación Cinematográfica de la CDMX.
Los interesados podrán registrarse del 11 al 21 de octubre enviando una carta de exposición de motivos al correo: institutoculturaculiacan@culiacan.gob.mx
El diplomado iniciará el 1 de noviembre y concluirá el 19 de diciembre de 2025.
Al finalizar, los participantes presentarán un proyecto cinematográfico como resultado de su proceso de aprendizaje.
“Con esta iniciativa, el Gobierno de Culiacán reafirma su compromiso con la formación cultural, el desarrollo de nuevos talentos y la creación de espacios que impulsen la creatividad y la expresión artística entre la ciudadanía”, compartió el Gobierno municipal.