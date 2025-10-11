$!Convocan en Culiacán al primer diplomado en creación de proyectos cinematográficos

El Ayuntamiento de Culiacán anunció la convocatoria para participar en el primer diplomado en creación de proyectos cinematográficos.

Señaló que este diplomado se hace en coordinación con el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Cultura federal.

El propósito principal, indicó, es promover la expresión cinematográfica, la formación de públicos y la comprensión del cine como herramienta cultural y social para la transmisión de valores y la cultura de paz.

De acuerdo a las bases, está dirigido a personas mayores de 15 años interesadas en contar historias a través del lenguaje audiovisual, sin requerir experiencia previa.