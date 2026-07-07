Convocan en Sinaloa a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama para acceder a reconstrucción mamaria gratuita

La Secretaría de Salud de Sinaloa y la Beneficencia Pública estatal lanzaron la convocatoria del Programa de Reconstrucción Mamaria, dirigido a mujeres que perdieron una o ambas mamas a consecuencia del cáncer y buscan acceder, de manera gratuita, a una cirugía reconstructiva.

El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que la convocatoria estará abierta durante un mes, hasta el próximo 6 de agosto, para integrar el padrón de pacientes que serán valoradas por un equipo de especialistas.

Explicó que las candidatas deberán haber permanecido al menos un año libres de cáncer y contar con una carta de autorización emitida por su oncólogo, ya que la viabilidad de la cirugía depende del estado de salud y las condiciones clínicas de cada paciente.

“A veces no se dimensiona el impacto que llega a tener una glándula mamaria en una mujer, sin embargo, como Gobierno de manera institucional, hemos logrado ir haciendo alianzas y una alianza muy importante es la que beneficencia”, destacó.

El programa se desarrolla en el Hospital de la Mujer y contempla un proceso reconstructivo que, en muchos casos, inicia con la colocación de un expansor y posteriormente un implante mamario.

El cirujano plástico Cristian Valenzuela Madero explicó que los insumos utilizados tienen un alto costo, ya que únicamente los expansores o implantes pueden oscilar entre mil 200 y 2 mil 500 dólares, mientras que una cirugía completa en el ámbito privado puede alcanzar alrededor de 200 mil pesos.

“Lo que consta esta etapa es la etapa final de su enfermedad, es la reconstrucción y en este programa la ventaja y la bondad es que utilizamos prótesis, primero un expansor y luego una prótesis, que la verdad es un insumo bastante caro, que es difícil, pero para eso está el apoyo de Beneficencia Pública”, señaló.

Durante la presentación del programa, la beneficiaria Alma Karely Díaz García compartió que la cirugía le permitió recuperar la confianza tras haber perdido una mama por cáncer.

“Hoy es diferente, pues sí me siento completa porque pues siendo tan joven, pues perder todo lo que pues pues es diferente, pues es totalmente diferente tu vida de antes a la de ahora”, relató.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en los últimos tres años se han realizado 55 procedimientos de reconstrucción mamaria en el Hospital de la Mujer, aunque varias pacientes han requerido dos o tres intervenciones para completar el proceso.

Las interesadas pueden acudir a las oficinas de la Beneficencia Pública, ubicadas en la planta baja de Palacio de Gobierno, en Culiacán, o al Voluntariado de la Secretaría de Salud para iniciar su registro.

Entre los requisitos se encuentran presentar copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y la valoración de su médico oncólogo.

En la actualidad, detalló Alma Rosa López López, directora de la Beneficencia Pública de Sinaloa, existe una lista preliminar de alrededor de 12 mujeres interesadas, aunque las autoridades señalaron que el número de beneficiarias dependerá de la evaluación médica que se realice una vez concluida la convocatoria.