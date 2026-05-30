Convocan en Sinaloa a seguir mensaje de Claudia Sheinbaum por dos años de transformación

CULIACÁN._ Bajo la consigna de celebrar dos años de transformación y resultados, se ha extendido una invitación a la ciudadanía de Sinaloa para acompañar a Claudia Sheinbaum Pardo este domingo 31 de mayo, durante la transmisión en vivo de un mensaje presidencial.

La Mandataria ofrecerá un informe de Rendición de cuentas desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el cual se replicará en las plazas públicas del País.

En Sinaloa, el evento tendrá lugar en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde se busca congregar a la población para seguir de cerca el mensaje de Sheinbaum Pardo.

Según la convocatoria, estos dos años representan un avance en el compromiso de seguir construyendo un México y un Sinaloa con bienestar, justicia social y oportunidades para todos.

La administración estatal y federal han resaltado que los resultados obtenidos hasta el momento reflejan la transformación que vive el país.

Por ello, se hace un llamado a los sinaloenses a ser partícipes de este balance de gestión en la capital del estado.