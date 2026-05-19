$!Coordina DIF Culiacán apoyos y programas con las sindicaturas

El DIF Bienestar Culiacán sostuvo una reunión con síndicas y síndicos de las 16 sindicaturas del municipio para darles a conocer los programas y apoyos que pueden gestionar en beneficio de la población, con la intención de hacer más ágil la atención a las familias de las comunidades rurales. El encuentro fue encabezado por el director general del organismo, Cirilo Celis Acuña, quien explicó a las nuevas autoridades auxiliares la forma en que opera el DIF y los mecanismos disponibles para canalizar solicitudes de apoyo.

La idea, señaló, es que las y los síndicos conozcan con mayor claridad los servicios de la institución y puedan atender con mayor rapidez las necesidades de las familias de sus comunidades. Durante la reunión también se acordó mantener una comunicación constante entre las sindicaturas y el DIF Municipal, especialmente para atender casos de personas en situación de vulnerabilidad. “Tuvimos una reunión con síndicas y síndicos de las diferentes sindicaturas para informarles sobre el trabajo que hemos estado desempeñando en DIF y ponerlos al día respecto a los programas y mecanismos con los que cuenta la institución, para que puedan acceder a ellos y beneficiar a las familias de sus comunidades”, expresó.