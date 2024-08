La Coordinadora por el Derecho a la Vivienda es un grupo formado desde 2023 con el objetivo de promover la compra de reservas territoriales por parte del Gobierno estatal para ser convertidas en viviendas a beneficio de personas que no tienen la posibilidad de adquirir una propiedad.

En la presentación de la solicitud ante medios de comunicación estuvo presente el activista Óscar Loza Ochoa, quién expuso un fragmento de la solicitud.

El problema de adquirir reservas territoriales sigue hoy más vigente que nunca. Con los esfuerzos hechos por su gobierno y por la Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda, hemos podido avanzar en la consecución de terrenos en los municipios de Guasave y Culiacán, quedando en un franco rezago los municipios de Mazatlán y Ahome. Como la realidad nos dice a voz en cuello que el problema de la vivienda popular crece de manera geométrica, no aritmética, la preocupación por adquirir reservas territoriales en el resto de la entidad federativa no pierde vigencia. Por vocación y por principios, seguimos buscando el acercamiento con su gobierno para encontrar el alivio a la gran necesidad de vivienda para quienes no tienen techo ni ingresos suficientes para ser sujetos de crédito hipotecario”, expuso el activista.