Coparmex acusa falta de voluntad del Gobierno estatal para trabajar con empresarios en crisis de Sinaloa

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, afirmó que el principal obstáculo para enfrentar la crisis de seguridad y económica que vive el estado no es la falta de propuestas, sino la ausencia de voluntad del Gobierno estatal para trabajar de la mano con el sector empresarial.

Luego de que el Dioutado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar sostuviera una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial en Culiacán, la dirigente empresarial señaló que Coparmex no participó en ese encuentro, aunque reiteró que el organismo está dispuesto a dialogar con cualquier funcionario que tenga interés en impulsar acciones para recuperar Sinaloa.

“La petición es que tengan voluntad, nada más. Si no hay voluntad. No hay nada que hacer. Y ellos no tienen voluntad”, expresó.

Reyes Zazueta consideró que el Gobierno del Estado ha dejado de lado a los empresarios, pese a que representan no sólo intereses económicos, sino también a trabajadores, proveedores y clientes que enfrentan las consecuencias de la violencia.

“Ha sido muy difícil y muy pesado recuperar Sinaloa, porque ellos, el Gobierno, está volteando para otro lado y nosotros estamos trabajando, queriendo hacer algo para salir adelante, pero pues siempre ni ellos nos ocupan a nosotros y nosotros los ocupamos a ellos. Entonces es como querer echar a andar un carro con tres llantas y cuatro es como se puede andar”, dijo.

La dirigente señaló que en los últimos días volvió a percibirse un ambiente de miedo en Culiacán, luego de varios hechos violentos registrados recientemente.

“Si tú te des cuenta estos tres últimos días, sobre todo la de ayer y antier, se quedó solo en la noche de Culiacán. ¿Por qué? Porque volvió a sentir el miedo otra vez. Ya nos estábamos acostumbrando y ya lo estábamos normalizando, no quiere decir que las cosas estaban mejorando. Estábamos normalizándolo, pero esto nos vino a sacudir”, expresó.

Agregó que la preocupación aumentó porque algunas de las víctimas recientes eran jóvenes conocidos por la sociedad.

“Tenemos una semana que jóvenes, que han sido pues muy visibles en la sociedad, pues han sido víctimas de la delincuencia y eso pone a los papás, a las mamás, pues en un estado de estrés y de terror de pensar que podía ser alguno de sus hijos”, manifestó.

Reyes Zazueta señaló que Coparmex ha buscado acercamientos con la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, pero aseguró que no han encontrado apertura.

“Con la gobernadora, porque es con la que pudiéramos trabajar, pero pues es con la que más ausente en este tipo de cosas. Se reúne con personas que no le van a hablar con la verdad, no le van a hablar de la necesidad real de los sinaloenses”, afirmó.

La empresaria también criticó que la Secretaria de Economía no haya sostenido reuniones con el organismo para atender las necesidades del sector productivo.

Indicó que, además de reforzar la seguridad, es necesario implementar apoyos financieros con créditos blandos para pequeñas empresas y emprendedores, pues los esquemas actuales no responden a las condiciones que enfrenta el comercio.

Recordó que Coparmex fue uno de los primeros organismos en solicitar una declaratoria de emergencia económica para Sinaloa desde 2024, cuando inició la crisis de violencia, y reiteró que el organismo está dispuesto a reunirse con cualquier funcionario que busque soluciones concretas.

“Queremos personas que tengan el compromiso y la voluntad de apoyarnos para salir esto adelante. Si se va a reunir para nada más prometer, pero no cumplir, entonces pues no lo vamos a recibir”, concluyó.