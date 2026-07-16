Coparmex advierte que Sinaloa tardaría hasta 10 años en recuperarse de la crisis económica

La presidenta de Coparmex Culiacán, Martha Reyes Zazueta, aseguró que la crisis económica que atraviesa Sinaloa podría tardar al menos una década en revertirse, al advertir una caída en el empleo formal, el cierre de empresas y la migración de miles de personas fuera del Estado.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente empresarial citó datos de la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta, para señalar que entre el primer trimestre de 2024 y 2026 se han perdido 59 mil 714 empleos registrados ante el IMSS, además de 4 mil 700 patrones y que 84 mil personas han salido de Sinaloa.

Añadió que, desde la perspectiva de Coparmex, la situación es consistente con los indicadores del sector empresarial.

“La propia doctora Ibarra Armenta estima que Sinaloa tardará al menos 10 años en recuperar la crisis; en Coparmex lo corroboramos: 934 empresas cerraron sólo en Culiacán en el último año y todavía no hemos tocado fondo”, expresó.

Reyes Zazueta consideró que el periodo vacacional agravará la contracción económica, al tratarse de una temporada en la que disminuye naturalmente la actividad comercial.

Expuso que, si anteriormente las ventas ya registraban reducciones de entre 30 y 35 por ciento, durante las vacaciones la caída podría alcanzar hasta 45 por ciento.

La dirigente sostuvo que la incertidumbre por la inseguridad y la falta de condiciones para invertir mantienen preocupados a los empresarios, quienes, dijo, enfrentan diariamente el reto de conservar las fuentes de empleo.

También rechazó las declaraciones del Secretario de Economía estatal sobre una presunta recuperación económica y afirmó que Coparmex no ha sido convocada a reuniones para conocer estrategias de reactivación.

Hizo un llamado a fortalecer el consumo local para respaldar a las empresas sinaloenses y contribuir a mantener la actividad económica en el Estado.