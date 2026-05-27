Coparmex atribuye caída en afiliaciones al IMSS a falta de inversión y ‘modo sobrevivencia’

La disminución en las afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social registrada desde 2023 en Sinaloa refleja el deterioro de las condiciones económicas y laborales, consideró la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, quien atribuyó este fenómeno a la falta de inversión, la incertidumbre y el crecimiento de la informalidad.

Señaló que la baja en registros ante el IMSS, indicador relacionado con el empleo formal, ocurre en un contexto donde no existen condiciones favorables para atraer capital ni para fortalecer a quienes buscan emprender, aseguró.

“Estas bajas se dan porque no hay condiciones de inversión, no hay condiciones para invertir internamente del extranjero para acá. La desmotivación de la gente, la desesperanza también es un factor que influye mucho a que las personas no quieran formalizarse”, expresó.

Reyes Zazueta sostuvo que muchas personas han optado por mantenerse en la informalidad debido a la necesidad de subsistir frente a la situación económica que atraviesa el Estado.

“Están en modo sobrevivencia. Entonces, en el modo sobrevivencia te lleva a la informalidad. Porque las personas tienen necesidad de cubrir sus gastos, sus necesidades”, manifestó.

La presidenta de Coparmex añadió que, desde su perspectiva, las autoridades no han facilitado el proceso para que pequeños negocios y emprendedores puedan mantenerse dentro de la formalidad.

“Pero el Gobierno no ha sido empático en simplificar los trámites, en apoyar realmente al emprendedor para que este caos que se está pasando, este sea lo menos difícil posible”, indicó.

Durante la entrevista, también fue cuestionada sobre las expectativas del sector tras el relevo en el Gobierno estatal y la llegada de la Gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde.

Aunque reconoció que inicialmente existía esperanza de generar mejores condiciones de colaboración, consideró que la Mandataria no ha respondido a la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa.

Señaló que comprende las circunstancias en las que se dio el cambio de administración, aunque sostuvo que la actual Gobernadora ya conocía el contexto que atravesaba la entidad.

“Entendemos que agarró una papa caliente, ni ella misma, ella lo declaró, ni ella misma tenía claro que iba a estar como una Gobernadora sustituta. Entonces, eso nos habla de que no tiene la idea. Sin embargo, ella fue Secretaria de Gobierno unos meses antes de ser Gobernadora y tuvo que haber sabido la problemática en la que estábamos envueltos en este momento”, expresó.

Asimismo, afirmó que el sector empresarial ha buscado acercamientos con el Gobierno estatal para colaborar en soluciones conjuntas, aunque acusó falta de apertura.

“Nosotros como empresarios hemos intentado tener una cercanía con ella para ayudarla, para hacer equipo, para trabajar en conjunto, pero ella ha mantenido muy bien su margen de distancia y creo que le va a ser más difícil llevar su gubernatura así, siguiendo que habemos personas que queremos trabajar con ella para Sinaloa”, puntualizó.