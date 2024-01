La Confederación Patronal de la República Mexicana exige al Pleno del Congreso que justifique la aprobación de reelegir a Emma Guadalupe Félix Rivera como Auditora Superior del Estado para el periodo 2024-2031.

En una rueda de prensa, Martha Elena Reyes Zazueta, vicepresidenta Centro Empresarial Sinaloa de Coparmex, consideró que durante los siete años de gestión de Emma Félix como titular de la ASE, faltó dar seguimiento, profundidad y diversificación en los temas de investigación.

“Cuando nosotros vemos que no está bien auditado todo lo que es los gobiernos, porque a ella le ha tocado dos gobiernos estatales, más de 50 municipios, y no vemos un cambio en los resultados, porque son los mismos temas de siempre que salen en los periódicos y no están dando resultados”, opinó Reyes Zazueta.

Por ello, demandó saber los motivos para seleccionarla como la titular por segunda ocasión.

“Nosotros somos el organismo para poder estar poniendo el dedo, sin embargo, ahorita nuestra postura es ‘oigan, ¿qué está pasando? Justifíquenos, ¿por qué valdría la pena volver a repetir a ella? ¿Por qué no valdría la pena cambiar a otra persona que nos traiga nuevas ideas?”, exigió.

La vicepresidenta del Centro Empresarial Sinaloa comentó que la titular del ente fiscalizador es una mujer capaz con un buen equipo, pero que el cambio de personal nuevo con ideas frescas podría beneficiar a la ASE.

“Si la pusieron ahí es porque tiene esa capacidad; sin embargo, creo que cambiar a la persona, cambiar al perfil es también traer cosas nuevas, creo que cuando nos cambiamos de trabajo y entramos a un lugar nuevo, también traemos nuevas ideas y creo que falta, falta traer esa innovación”.

Señaló que los perfiles para encabezar la ASE deben ser de personas comprometidas con la transparencia y honestidad, que estén libres de compromisos políticos, como económicos.