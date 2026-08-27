$!Coparmex ofrece a Graciela Domínguez trabajo conjunto para atender crisis en Sinaloa

El organismo empresarial afirmó que su propuesta parte de diagnósticos y trabajos que ya han sido desarrollados por el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, por lo que ofreció ponerlos a disposición del Gobierno estatal.

“Reconocemos que la Gobernadora Interina, Graciela Domínguez Nava, no recibe el Estado en su mejor momento”, señaló Coparmex Sinaloa.

En un posicionamiento el organismo empresarial reconoció que la nueva administración estatal recibe a Sinaloa después de dos años de violencia, con pérdida de empleos y empresas, además de un desgaste en la tranquilidad y salud emocional de la población.

Coparmex Sinaloa ofreció a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava trabajar de manera coordinada para atender la crisis socioeconómica y social que enfrenta el Estado, y puso sobre la mesa cuatro áreas prioritarias: seguridad pública, economía, educación y salud mental.





“No partimos de la exigencia sin propuesta: partimos del trabajo ya construido, de los diagnósticos ya elaborados y de la voluntad genuina de sumar”, sostuvo.

Como primera prioridad, Coparmex Sinaloa colocó la seguridad pública, al considerar que ésta es una condición necesaria para la recuperación económica y social de Sinaloa.

“La seguridad es, sin duda, la condición previa para cualquier recuperación económica y social”, afirmó.

Por ello, consideró indispensable un incremento real al presupuesto de seguridad pública para el próximo ejercicio fiscal, acorde con la magnitud de la crisis que atraviesa el Estado.

El organismo informó que organizaciones civiles y empresariales cuentan con un estudio elaborado por especialistas en seguridad sobre las necesidades particulares de Sinaloa y ofreció presentarlo a la administración de Domínguez Nava para trabajarlo de manera conjunta.

En materia económica, Coparmex recordó que durante los últimos dos años ha presentado peticiones para sostener a las micro, pequeñas y medianas empresas sinaloenses y los empleos que generan.

Entre ellas, destacó la necesidad de una gestoría efectiva y ágil ante autoridades federales como el IMSS y el Infonavit, al considerar que actualmente representan una carga administrativa adicional para empresas que enfrentan condiciones adversas.

El organismo puso a disposición de la administración estatal un compendio de estas peticiones para darles seguimiento.

La tercera y cuarta áreas planteadas por Coparmex Sinaloa están relacionadas con educación y salud mental.

El organismo señaló que, junto con organizaciones de la sociedad civil, ha impulsado iniciativas como apoyos privados para brindar mayor seguridad a escuelas públicas, talleres de concientización sobre el uso de drogas dirigidos a estudiantes y padres de familia, así como conversatorios sobre la situación de violencia que ha vivido Sinaloa.

Sin embargo, consideró que estos esfuerzos no son suficientes sin la participación del Gobierno estatal.

Entre las acciones que plantea se encuentra la incorporación de psicólogos en las escuelas y atención directa para niñas y niños que han perdido a un familiar durante los últimos dos años.