Coparmex pide claridad ambiental y social en proyectos de GPO y Mexinol en Topolobampo

CULIACÁN._ La llegada de los proyectos industriales de Gas y Petroquímica de Occidente y Pacífico Mexinol a Topolobampo debe ir acompañada de transparencia, cumplimiento normativo y garantías para las comunidades, señaló la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta.

La dirigente empresarial afirmó que el sector privado ve con buenos ojos las inversiones que generen desarrollo económico y empleo para el estado; sin embargo, consideró indispensable despejar las dudas que persisten sobre los impactos ambientales y sociales de ambos proyectos.

“Para nosotros toda inversión es bienvenida. Lo que estamos pidiendo nosotros y que queremos tener cuidado, porque nos debemos a los ciudadanos, es ver que esas inversiones cumplan con las normativas tanto internacionales como nacionales para cuidar todos los entornos”, expresó.

Reyes Zazueta indicó que una de las principales inquietudes es conocer con claridad qué disposiciones ambientales se han cumplido y cuáles han sido modificadas durante el desarrollo de los proyectos.

“Lo único que ahorita nos pone en tela de duda es cuáles son esas normas que no han cumplido o que las modificaron para que estuvieran aquí”.

Entre los temas que, dijo, deben revisarse con mayor profundidad se encuentran las Manifestaciones de Impacto Ambiental y los posibles efectos que las plantas podrían tener sobre el ecosistema marino de la bahía de Topolobampo.

“A mí me interesa saber si tenemos muy claro cuáles son esos manifiestos que hizo la empresa y que la misma comunidad esté enterada, esté informada de cuál va a ser el impacto, porque tiene que tener un impacto, negativo lo tiene que tener”, señaló.

La presidenta de Coparmex agregó que es necesario respaldar cualquier decisión con información técnica y científica verificable, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente.

“Hay mucha inquietud al respecto de que si estas inversiones van a aumentar el grado de temperatura en el mar cuando devuelvan el agua. Hay que saber quién es el que lo dice, quién lo determina, porque necesitamos estar bien informados para poder tener una buena participación de apoyar o de exigir mejores condiciones”, manifestó.

Asimismo, consideró importante tomar en cuenta la opinión de organismos especializados nacionales e internacionales en materia ambiental para evaluar los alcances de los proyectos.

Reyes Zazueta subrayó que la aceptación social es un factor indispensable para el éxito de cualquier inversión de gran escala y advirtió que ningún proyecto puede prosperar si existe desinformación o confrontación con las comunidades.

“Yo creo que aquí ninguna inversión es buena si una de las partes está mal informada, está en contra y no encaja. El compromiso del gobierno y de los inversionistas es entrar a la comunidad y acoplarse al día a día, no venir a traer problemas”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que Coparmex respalda la atracción de capitales y proyectos productivos para Sinaloa, siempre y cuando se garantice el respeto al entorno ambiental, el bienestar de la población y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

“Celebramos cada inversión que llegue, nada más que sí necesitamos tener claridad en que cumplan las normas para que no pongan en riesgo a la comunidad”.