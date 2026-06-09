Coparmex Sinaloa acusa al Gobierno federal de ocultar la crisis que vive el Estado

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, rechazó las declaraciones de la consejera jurídica de Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, quien recientemente aseguró que Sinaloa mantiene indicadores económicos positivos y negó que exista una crisis en la entidad.

La líder empresarial sostuvo que las cifras presentadas por el Gobierno no corresponden a la realidad que enfrentan diariamente los ciudadanos y el sector productivo sinaloense, por lo que acusó al Gobierno federal de construir una narrativa basada en cortinas de humo y manipulación.

“Yo ya personalmente y lo he dicho en todos los medios, personalmente me he acercado a la Secretaría de Economía, he pedido el listado de las inversiones maravillosas que ellos cacaraquean y ninguno me ha podido dar nombres, teléfonos para poder ir y darle la mano y asegurarme que lo que dicen es verdad”, declaró.

Las declaraciones de Reyes Zazueta se producen después de que Alcalde presentara datos que hacen referencia a un crecimiento económico de 4.2 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, una inversión extranjera de 125.8 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y la creación de 5 mil 236 empleos formales ante el IMSS entre julio de 2024 y abril de 2026.

Sin embargo, la presidenta de Coparmex afirmó que esos indicadores contrastan con la situación que observan empresarios y ciudadanos en el Estado, particularmente tras más de 20 meses de problemas de seguridad.

Al ser cuestionada sobre el motivo de las declaraciones de la funcionaria federal, respondió que se trata de patadas de ahogado y de un intento por convencer a la ciudadanía de una realidad distinta a la que vive.

“Pensando que el sinaloense está dormido, pensando que el sinaloense está en otra cosa”, expresó.

Señaló además que la reacción ciudadana a sus posicionamientos ha sido de respaldo y solidaridad, al considerar que existe una inconformidad creciente por temas como la violencia, los robos de vehículos, los homicidios, la desaparición de personas y el cierre de negocios.

“Hoy me siento más fortalecida porque lo único que recibí fue el cariño, la muestra y la solidaridad de los sinaloenses al ver que lo que estaban diciendo era una manipulación y un engaño”, manifestó.

Aseguró que minimizar la situación que enfrenta Sinaloa implica ignorar el impacto que la inseguridad ha tenido sobre las familias, las empresas y diversos sectores productivos.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía se encuentra cada vez más participativa y atenta a la situación del Estado, con el objetivo de contribuir a su reconstrucción y exigir resultados a las autoridades.

“Ya nos dimos cuenta desde hace 21 meses que al Gobierno federal lo único que le interesa es simular para no mostrar la evidencia de la corrupción y la podredumbre que hay dentro de su Gobierno”, afirmó.