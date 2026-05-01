Coparmex Sinaloa advierte riesgo a gobernabilidad y economía tras acusaciones contra Rocha Moya en EU

Las acusaciones en Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios ponen en riesgo la gobernabilidad en Sinaloa y podrían profundizar la crisis económica y de seguridad que se tiene desde el 2024, advirtió la presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta.

La dirigente empresarial señaló que, aunque la situación no le sorprende, sí genera preocupación por sus efectos institucionales.

Subrayó que lo fundamental es que se garantice el Estado de Derecho.

“No nos sorprende la situación en la que está ahorita involucrado, sin embargo, a nosotros lo que nos preocupa es la gobernabilidad y nosotros lo que estamos esperando es que se aplique el Estado de Derecho, independientemente si es responsable o no es responsable, eso no nos toca a nosotros determinarlo”, apuntó.

“Con esto ahuyenta las poquísimas, poquísimas inversiones que han sobrevivido, desalienta a que los empresarios puedan seguir con la esperanza que se pueda mejorar la economía, también contribuye a que la violencia pueda en su momento, alzar todavía sus números, el 30 de abril cerró como uno de los meses también más violentos, de feminicidios y que no han hecho nada como para capturar, sí, aplicar la justicia”, alertó.

Aclaró que no corresponde al sector empresarial determinar responsabilidades.

Sin embargo, enfatizó que la ciudadanía sí debe exigir que las autoridades no abandonen sus funciones.

Advirtió que existe el riesgo de que el Gobierno concentre sus esfuerzos en atender los señalamientos legales.

“Lo que sí nos toca a nosotros como ciudadanos es exigir que no nos abandonen, porque de por sí en estos 20 meses hemos sido abandonados por la indiferencia y la falta de voluntad”.

“Ahora imagínate con un señalamiento como el que tienen, se van a dedicar a pedir las pruebas, a hacer todo lo que tengan que hacer para defenderse y nos van a dejar a nosotros, pues indefensos como hace 20 meses”, expresó.

Añadió que la situación de inseguridad se refleja además en desapariciones, robos de vehículos y homicidios, lo que mantiene a la población en condiciones de vulnerabilidad.

Pese a ello, afirmó que la actividad económica se sostiene por el esfuerzo del sector empresarial.

“A pesar de que no hay condiciones ni por parte del Gobierno para poder nosotros seguir operando correctamente, pero nosotros lo hacemos porque es nuestra responsabilidad mantener los empleos, mantenernos nosotros y mantener pues la vida del estado”, dijo.

Sobre el respaldo de alcaldes al Gobernador, criticó que prioricen intereses políticos, ya que están alejados de las necesidades reales del Estado.

“Están en sus intereses personales, pero no el del Estado. El de rescatar lo que nos robaron hace 20 meses”, dijo.

Hizo un llamado a las autoridades a actuar con voluntad. Propuso implementar créditos blandos, estímulos fiscales y ampliar apoyos en tarifas eléctricas.

Señaló que lo urgente es construir, junto con el sector empresarial, una estrategia que permita recuperar lo que se ha deteriorado en los últimos 20 meses, tras el inicio de la crisis de violencia en 2024, derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa.

“Ahorita, lo que necesitamos ahorita, es que se sienten con nosotros, nos escuchen y que vean las necesidades de nosotros”.