Coparmex Sinaloa convoca a diputados federales a rendir cuentas sobre Presupuesto 2026

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, convocó a los diputados federales del Estado a presentarse el próximo 24 de noviembre en Culiacán para explicar su desempeño durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, al considerar que su trabajo en defensa de los recursos para Sinaloa ha sido nulo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Reyes Zazueta reprochó la falta de gestión de los legisladores federales para asegurar mayores partidas destinadas a temas de seguridad, rescate económico y apoyo al campo, y anunció que Coparmex organizará un encuentro público con los representantes sinaloenses en la Cámara de Diputados.

“Ya me dejaron una vez plantada. Los convoqué antes de la aprobación del Presupuesto y solo asistió la Diputada Merary Villegas. Ahora deben venir a explicarnos por qué los presupuestos no fueron suficientes en los rubros más sensibles para el estado”, señaló.

Reyes Zazueta precisó que los legisladores cuentan con aviso anticipado para ajustar sus agendas y asistir a la reunión.

“Que no digan que el lunes están trabajando en el Congreso; ya revisamos y no hay sesiones. Pueden venir el fin de semana y regresar el lunes por la tarde”, expresó.

La dirigente empresarial subrayó que los diputados se deben a los ciudadanos y deben rendir cuentas de sus decisiones. Reconoció que solo Mario Zamora, Merary Villegas y Graciela Domínguez respondieron previamente a Coparmex por medio de cartas, aunque insistió en que la rendición de cuentas debe hacerse de manera presencial y pública.

“Yo no quiero cartas. Quiero que se sienten aquí, frente a los ciudadanos y los medios, y nos den una explicación”, añadió.

Asimismo, propuso que los diputados federales rindan informes de actividades cada mes ante los organismos empresariales y cámaras, en lugar de limitarse a reportar avances desde la Ciudad de México.

“Ellos son nuestros empleados. Tienen que venir a decirnos qué están haciendo”, dijo.

Reyes Zazueta también cuestionó el incremento salarial de los legisladores federales y pidió que su remuneración esté condicionada a resultados.

“Yo no tengo problema con que les paguen el doble, siempre y cuando nos den resultados. El resultado debe ser mayor presupuesto para Sinaloa”, enfatizó.

La presidenta de Coparmex recordó que Sinaloa es un Estado con alto peso productivo en el País, especialmente en el sector agroalimentario, y consideró que los recursos federales deben reflejar esa relevancia.

“Somos los graneros de México, los que alimentamos al resto del País. No se nos puede medir igual que a otros estados. Necesitamos presupuesto acorde con nuestra aportación”, concluyó.