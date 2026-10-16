Coparmex Sinaloa exige aclarar destino de recursos del IMSS ante falta de medicamentos e insumos

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, exigió el Gobierno federal aclare el destino de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social ante las deficiencias en la atención médica, la falta de medicamentos y las carencias de insumos e instalaciones.

La dirigente empresarial señaló que los patrones cumplen puntualmente con el pago de sus cuotas, pero consideró que los servicios que reciben los trabajadores no corresponden con esas aportaciones.

“La pregunta del millón de dólares que no tenemos ninguno de nosotros ni seguro social, se los aseguro que tampoco es dónde están todas las aportaciones de los patrones que nosotros pagamos puntualmente”, expresó.

Reyes Zazueta señaló que existen casos de personas con enfermedades críticas que no son atendidas de acuerdo con la gravedad de sus padecimientos.

“Hay casos, casos de pronto de personas que tienen enfermedades críticas y son atendidas como si tuvieran un esguince”, manifestó.

Sostuvo que los empresarios cumplen con sus obligaciones mediante el pago de las cuotas correspondientes, por lo que llamó al Gobierno federal a garantizar que los recursos se traduzcan en mejores servicios médicos.

“Los empresarios estamos haciendo muy bien nuestro trabajo como siempre de pagar las cuotas. Lo que se están quedando de ver es el Gobierno Federal”, afirmó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mostrar empatía con el personal de salud y respaldar sus demandas para mejorar las condiciones laborales, el abasto de medicamentos y las instalaciones donde se atiende a los pacientes.

Consideró que las carencias que enfrenta el personal médico también repercuten en la atención que reciben los derechohabientes, por lo que llamó a sumarse a las convocatorias del sector para exigir mejores condiciones en los servicios.

“Yo le pido a la ciudadanía que tengamos un poco más de empatía con los trabajadores de la salud, porque ellos tienen que trabajar con nada para ayudarnos en mucho”, expresó.

Reyes Zazueta también criticó las declaraciones de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo sobre la situación del sistema de salud, pues no se han reconocido suficientemente las inconformidades y necesidades que enfrenta el personal.

“Lamento que una Presidenta de la República haya querido envolvernos a engañar diciendo que las cosas estaban bien y que no había ninguna manifestación, lo que pasa es que los tenían amordazados diciendo que ya iba a haber”.