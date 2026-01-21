Coparmex solicita estrategia efectiva ante ola de robo de vehículos en Culiacán

El sector empresarial de Sinaloa manifestó su preocupación ante la ola en el robo de vehículos en Culiacán, un delito que, aseguran, está erosionando la economía local y la tranquilidad de las familias sinaloenses.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, calificó la situación como alarmante, señalando que el cierre de 2025 contabilizó más de 6 mil 200 unidades robadas en el estado y la tendencia no ha cedido en el inicio de 2026 ya que tan solo en enero, el promedio diario alcanzó los 23.1 robos, la cifra más alta registrada en los últimos 16 meses.

“No se trata solamente de un delito patrimonial, sino de agresiones físicas que terminan en un trauma psicológico más allá de lo material”, expresó Reyes Zazueta.

La líder empresarial hizo una comparación sobre la percepción de inseguridad en la capital del estado y afirmó que, si bien los enfrentamientos armados generan impacto inmediato, el robo de vehículos genera un efecto multiplicador de miedo más persistente.

“Imagínate cuando traes a tu familia el trauma psicológico y esa percepción del miedo dura más. Fíjense qué curioso, dura más que cuando hay una balacera, si ayer hubo una balacera, les puedo apostar que al ratito vamos al restaurante y va a ir la gente.”, sostuvo.

Ante lo que calificó como un gobierno rebasado en sus estrategias de seguridad, Coparmex hizo un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para redoblar esfuerzos y recursos.

Entre las propuestas planteadas por el organismo destaca la identificación de zonas rojas y focalizar la vigilancia en los sectores con mayor incidencia de robos en Culiacán.

También mejorar los tiempos de respuesta de las corporaciones ante las llamadas al 911, además de implementar botones de pánico físicos en vehículos o digitales a través de aplicaciones móviles.

De igual manera combatir el desmantelamiento de unidades para la venta de autopartes, una de las dos vertientes detectadas junto al uso de vehículos para huir de hechos bélicos.

Reyes Zazueta cuestionó la suficiencia de los elementos municipales y estatales, señalando que los cerca de 90 policías municipales disponibles para una ciudad con casi un millón de habitantes son insuficientes para contener la crisis actual.

“Exhorta a las autoridades a implementar acciones coordinadas, eficaces y sostenibles que permitan restituir al Estado de derecho a la tranquilidad que los sinaloenses nos merecemos y que ahorita la traemos perdida”, concluyó.