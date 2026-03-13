$!Coppel inaugura en Culiacán un club deportivo para sus más de 17 mil colaboradores

Este viernes, Grupo Coppel inauguró en el sector Valle Alto, en Culiacán, su nuevo Club Deportivo Coppel, un complejo diseñado para que más de 17 mil colaboradores de la empresa y sus familias cuenten con un espacio para practicar deporte, realizar actividades culturales y convivir en un entorno natural. Durante la ceremonia, el presidente de Grupo Coppel, Agustín Coppel Luken, explicó que el proyecto responde a una visión de largo plazo de la empresa para fortalecer la calidad de vida de quienes forman parte de la organización.







Señaló que, aunque la inauguración oficial se realizó este viernes, el espacio ya comenzó a utilizarse con torneos y actividades deportivas, por lo que muchas familias de colaboradores ya han empezado a apropiarse del lugar. “Hoy formalizamos un proyecto de muchos años, que refleja nuestro compromiso con el presente y con el futuro de Sinaloa, de Culiacán en especial y con todas las comunidades que conforman a nuestra querida ciudad”.







El acceso al club está pensado principalmente para los trabajadores de Coppel en Culiacán y sus familias, quienes podrán utilizar las instalaciones mediante una cuota bajo un modelo de corresponsabilidad. También se contempla el ingreso de visitantes mediante pases diarios. El complejo fue diseñado por el arquitecto Jorge Covarrubias, quien explicó que el proyecto se desarrolló a partir de la idea de integrar arquitectura, naturaleza y convivencia en un mismo espacio.







Detalló que el diseño se inspiró en elementos de la arquitectura mexicana, particularmente en las plazas y plataformas de Monte Albán, así como en la estética de jardines y espacios abiertos asociada a la obra del arquitecto Luis Barragán. A partir de esas referencias se planteó una serie de plazas, andadores y áreas abiertas que permiten recorrer el lugar y generar distintos espacios de encuentro, rodeados de vegetación y elementos naturales en las 14 hectáreas del espacio. Uno de los aspectos centrales del proyecto es precisamente su paisaje. El diseño de las áreas verdes se realizó en colaboración con el Jardín Botánico de Culiacán, incorporando cientos de árboles y una amplia diversidad de plantas para crear un entorno natural dentro de la ciudad.







Además, el complejo integra criterios de sustentabilidad, como la generación de energía mediante paneles solares y amplias áreas verdes que contribuyen al equilibrio urbano. Durante el evento, en representación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que proyectos de este tipo reflejan cómo la iniciativa privada puede contribuir al bienestar de las familias al crear espacios para el deporte, la cultura y la convivencia. “La inauguración de este Club Deportivo Coppel es una muestra clara de cómo la iniciativa privada puede contribuir al bienestar integral de sus trabajadores y sus familias”, resaltó.



