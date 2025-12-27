$!‘Corbatita’, el payaso que lleva sonrisas a los camiones de Culiacán

En el constante movimiento diario de las rutas de camiones del Centro de Culiacán, un personaje muy característico por su vestimenta ha logrado transformar el estrés de la rutina diaria en pequeñas sonrisas y humor. Se trata de Fernando García Flores, mejor conocido como el payaso “Corbatita”, un artista urbano que, tras 21 años de trayectoria, ha hecho de la comedia parte de su vida, como su trabajo.

Originario de Uruapan, Michoacán, Fernando llegó a Culiacán con el objetivo de conocer a la gente, sus tradiciones y aprender de una cultura diferente. Comenta que en su tierra natal ya era muy reconocido y “siempre hay trabajo”, pero hasta hace unos meses él y otro compañero decidieron emprender esta gira para enriquecer su oficio. “La gente de Culiacán ha sido muy amable conmigo, me han respondido muy bien”, afirma Fernando, quien a pesar de estar lejos de casa, encuentra en el público sinaloense el apoyo necesario para continuar.

Su rutina comienza desde las 9:00 a.m. y se extiende hasta las 2:00 pm; si da tiempo, hace una breve pausa y regresa a las calles a las 4:00 p.m. para aprovechar el movimiento vespertino. Debido a la situación de violencia que ha afectado la zona, se ha visto obligado a recortar su horario, realizando su última parada a las 7:00 p.m. por seguridad. Su zona de trabajo siempre radica en el sector Centro, específicamente entre la avenida Domingo Rubí y la calle Benito Juárez. Ahí, Fernando sube a los camiones y con su comedia abierta al público regala momentos de diversión que son principalmente en un humor infantil, y termina bajándose unas pocas cuadras, para abordar el siguiente camión y repetir el ciclo desde el inicio.