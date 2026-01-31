$!Corriente en chorro nubla a Sinaloa; bajará la temperatura en la zona serrana

La presencia de la corriente en chorro subtropical sobre el estado continuará marcando el ritmo del clima en Sinaloa, favoreciendo condiciones de cielo medio nublado a nublado y bajando la temperatura en la zonas de la sierra.

Aunque en la capital del estado el calor sigue sintiéndose con máximas de hasta 33 grados centígrados, el verdadero cambio se vive en las zonas altas y el norte de la entidad, donde el termómetro ha comenzado a descender significativamente.

De acuerdo con los reporte climatológico, es precisamente el flujo de la corriente en chorro subtropical lo que está ocasionando la nubosidad persistente y el ligero descenso en las temperaturas máximas, que para este día se estiman entre los 29 y 34 grados centígrados a nivel estatal.

De manera estatal para la mañana del 1 de febrero estará marcado por el descenso térmico en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 7 y 12 grados centígrados.

En municipios como Choix, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito se esperan temperaturas entre los 12 y 17 grados centígrados.

Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio amanecerán con con temperaturas de entre 15 y 19 grados centígrados.

Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa tendrán temperaturas entre 17 y 21 grados centígrados.