$!Corriente en chorro nubla a Sinaloa; bajará la temperatura en la zona serrana

La presencia de la corriente en chorro subtropical sobre el estado continuará marcando el ritmo del clima en Sinaloa, favoreciendo condiciones de cielo medio nublado a nublado y bajando la temperatura en la zonas de la sierra.
Aunque en la capital del estado el calor sigue sintiéndose con máximas de hasta 33 grados centígrados, el verdadero cambio se vive en las zonas altas y el norte de la entidad, donde el termómetro ha comenzado a descender significativamente.
De acuerdo con los reporte climatológico, es precisamente el flujo de la corriente en chorro subtropical lo que está ocasionando la nubosidad persistente y el ligero descenso en las temperaturas máximas, que para este día se estiman entre los 29 y 34 grados centígrados a nivel estatal.
De manera estatal para la mañana del 1 de febrero estará marcado por el descenso térmico en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 7 y 12 grados centígrados.
En municipios como Choix, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito se esperan temperaturas entre los 12 y 17 grados centígrados.
Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio amanecerán con con temperaturas de entre 15 y 19 grados centígrados.
Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa tendrán temperaturas entre 17 y 21 grados centígrados.
Para este sábado, 31 de enero, Culiacán mantendrá un cielo nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados, sin probabilidades de lluvia y con ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.
El Sábado 1 de febrero se tendrá un cielo nublado con temperaturas entre los 16 y 33 grados centígrados.
Para el domingo 2 de febrero se mantiene el cielo nublado, con una ligera baja en la máxima, alcanzando los 29 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.
El lunes 3 de febrero se espera que el cielo finalmente se despeje con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 32 grados centígrados.