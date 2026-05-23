$!Corriente en chorro nubla a Sinaloa; prevén lluvias ligeras en 11 municipios este sábado

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, esta condición es ocasionada por el transporte de nubosidad de la corriente en chorro subtropical, la cual mantendrá lluvias ligeras en 11 municipios.

Aunque se espera que la nubosidad disminuya después del mediodía, el fenómeno dejará a su paso una alta probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros en diversos puntos de la entidad.

El pronóstico estatal destaca que las precipitaciones podrían registrarse principalmente en la zona serrana y el sur del estado, abarcando los municipios de El Fuerte, Choix, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

En municipios como Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Navolato, Eldorado, Elota y Mazatlán, las máximas oscilarán entre los 31 y 35 grados.

En zonas como El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, se esperan valores más altos, situándose entre los 34 y 38 grados.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas del territorio sinaloense.