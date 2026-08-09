$!Cortará Japac agua en el sur de Culiacán por mantenimiento

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán realizará trabajos de mantenimiento en los sedimentadores de la Planta Potabilizadora San Lorenzo, por lo que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en colonias de la zona sur de la ciudad.

Japac informó que la suspensión comenzará a las 06:00 horas del martes 11 de agosto y se prevé que el suministro sea restablecido durante la mañana del miércoles 12 de agosto.

De acuerdo con el organismo, los trabajos son necesarios para mantener la eficiencia del proceso de potabilización y garantizar la calidad del agua que se distribuye a la población, particularmente durante la temporada de lluvias.

Entre las colonias y sectores que resultarán afectados se encuentran Adolfo López Mateos, Aeropuerto, Bachigualato, Andalucía, Antonio Nakayama, Buenos Aires, Bugambilias, Campo Bello, Chulavista, CNOP, Diana Laura Riojas, Domingo Rubí, El Diez, Esthela Ortiz, Felipe Ángeles, Francisco I. Madero, Hacienda de la Mora, Infonavit Barrancos, La Condesa, La Estancia, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Arcos, Los Portales, Mercado de Abastos y Mezquitillo.