$!Cospita se alista para recibir el Cuarto Torneo de Pesca Deportiva y el Primer Festival del Zarandeado

El campo pesquero de Cospita, en la sindicatura de Baila, será sede el próximo domingo 14 de junio del Cuarto Torneo de Pesca Deportiva Cospita-Culiacán Fish 2026 y del Primer Festival del Zarandeado. Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en la comunidad pesquera, Guadalupe Ríos Hernández, director de Pesca y Acuacultura de Culiacán, explicó que el evento busca impulsar el turismo, la pesca deportiva y la economía local mediante una jornada familiar que espera reunir a más de 400 asistentes. En la presentación participaron la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro; el director del Instituto Municipal del Deporte, José Alberto Beltrán Figueroa; el presidente de la cooperativa pesquera de Cospita, Alonso Sánchez Camacho; y el patrocinador Albey Daroel Zazueta Iribe. Guadalupe Ríos Hernández explicó que el torneo se desarrollará en modalidad de bahía y contará con una inscripción de 3 mil 900 pesos por equipo de cuatro personas.

El costo incluye embarcación, guía o lanchero, gasolina y carnada viva. La competencia tendrá una bolsa de premios de 50 mil pesos. El primer lugar recibirá 25 mil pesos en efectivo, el segundo lugar 15 mil pesos y el tercero 10 mil pesos en artículos de pesca. Las especies participantes serán pargo, robalo y curvina. Cada equipo podrá presentar hasta tres ejemplares, que serán evaluados por talla y peso. Para ser válidos, los peces deberán cumplir con una talla mínima de 40 centímetros. El registro de participantes iniciará a las 6:00 horas del domingo 14 de junio en las instalaciones de la cooperativa pesquera. El banderazo de salida será a las 6:30 horas y las embarcaciones deberán regresar a más tardar a la 13:30 de la tarde. El pesaje cerrará alrededor de las 12:30 horas y la premiación está programada para las 14:00 horas. Ríos Hernández informó que hasta el momento se han inscrito 15 equipos, aunque los organizadores esperan superar los 30 participantes, cifra similar a la registrada en ediciones anteriores. Además dijo, la comunidad cuenta con alrededor de 120 pangas disponibles para atender a los competidores. De manera paralela se llevará a cabo el Primer Festival del Zarandeado, que iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 16:00 horas.