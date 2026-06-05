$!Cospita se alista para recibir el Cuarto Torneo de Pesca Deportiva y el Primer Festival del Zarandeado

El campo pesquero de Cospita, en la sindicatura de Baila, será sede el próximo domingo 14 de junio del Cuarto Torneo de Pesca Deportiva Cospita-Culiacán Fish 2026 y del Primer Festival del Zarandeado.
Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en la comunidad pesquera, Guadalupe Ríos Hernández, director de Pesca y Acuacultura de Culiacán, explicó que el evento busca impulsar el turismo, la pesca deportiva y la economía local mediante una jornada familiar que espera reunir a más de 400 asistentes.
En la presentación participaron la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro; el director del Instituto Municipal del Deporte, José Alberto Beltrán Figueroa; el presidente de la cooperativa pesquera de Cospita, Alonso Sánchez Camacho; y el patrocinador Albey Daroel Zazueta Iribe.
Guadalupe Ríos Hernández explicó que el torneo se desarrollará en modalidad de bahía y contará con una inscripción de 3 mil 900 pesos por equipo de cuatro personas.
El costo incluye embarcación, guía o lanchero, gasolina y carnada viva.
La competencia tendrá una bolsa de premios de 50 mil pesos. El primer lugar recibirá 25 mil pesos en efectivo, el segundo lugar 15 mil pesos y el tercero 10 mil pesos en artículos de pesca.
Las especies participantes serán pargo, robalo y curvina.
Cada equipo podrá presentar hasta tres ejemplares, que serán evaluados por talla y peso. Para ser válidos, los peces deberán cumplir con una talla mínima de 40 centímetros.
El registro de participantes iniciará a las 6:00 horas del domingo 14 de junio en las instalaciones de la cooperativa pesquera.
El banderazo de salida será a las 6:30 horas y las embarcaciones deberán regresar a más tardar a la 13:30 de la tarde.
El pesaje cerrará alrededor de las 12:30 horas y la premiación está programada para las 14:00 horas.
Ríos Hernández informó que hasta el momento se han inscrito 15 equipos, aunque los organizadores esperan superar los 30 participantes, cifra similar a la registrada en ediciones anteriores.
Además dijo, la comunidad cuenta con alrededor de 120 pangas disponibles para atender a los competidores.
De manera paralela se llevará a cabo el Primer Festival del Zarandeado, que iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 16:00 horas.
El evento gastronómico contará con la participación de cocineros de la propia comunidad, quienes ofrecerán pescado zarandeado, ceviches de camarón y curvina, ostiones, pan artesanal, raspados y diversos antojitos a precios accesibles.
“No es por presumir, pero el mejor zarandeado de Sinaloa es de aquí de Cospita”, destacó Ríos Hernández.
Además, se instalará un corredor gastronómico con seis carpas sobre la calle principal de la comunidad y se realizarán actividades recreativas como torneos de voleibol.
Los organizadores destacaron que el torneo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, encabezada por Flor Emilia Guerra Mena, así como del Ayuntamiento de Culiacán, y señalaron que este tipo de eventos generan una derrama económica para pescadores, prestadores de servicios y comerciantes locales.
Cospita se ubica en la sindicatura de Baila, al sur de Culiacán. Para llegar, los visitantes deben tomar la Maxipista Culiacán-Mazatlán y descender en el kilómetro 122, a la altura de Laguna de Canachi, para recorrer posteriormente 7 kilómetros hasta la comunidad pesquera.
“Aquí la comunidad pues está muy prendida con esto del torneo. Igual los pescadores, los que participan como lancheros o guías, a ellos se les paga por cada equipo que llevan, hay derrama económica desde el que lleva la gente a pescar, la gente que va a vender sus productos, la gente que ya aquí a Cospita deja derrama económica, entonces es un evento muy importante que ya es tradición”, apuntó Ríos Hernández.