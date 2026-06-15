Cospita se consolida como destino turístico con éxito en Torneo de Pesca y Festival del Zarandeado, logrando una participación que superó las expectativas iniciales en este campo pesquero de la sindicatura de Baila.

El evento, denominado Cuarto Torneo de Pesca Deportiva Cospita Culiacán Fish 2026, se posicionó como uno de los encuentros deportivos y turísticos más relevantes del municipio este 15 de junio de 2026.

La jornada atrajo a más de 30 equipos de pescadores y a un total superior a los 500 asistentes, lo que generó una derrama económica vital para los habitantes de la comunidad.

Janet Faviola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico Municipal, resaltó que estas iniciativas son clave para fortalecer el turismo rural y la economía local.