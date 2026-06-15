Cospita se consolida como destino turístico con éxito en Torneo de Pesca y Festival del Zarandeado, logrando una participación que superó las expectativas iniciales en este campo pesquero de la sindicatura de Baila.
El evento, denominado Cuarto Torneo de Pesca Deportiva Cospita Culiacán Fish 2026, se posicionó como uno de los encuentros deportivos y turísticos más relevantes del municipio este 15 de junio de 2026.
La jornada atrajo a más de 30 equipos de pescadores y a un total superior a los 500 asistentes, lo que generó una derrama económica vital para los habitantes de la comunidad.
Janet Faviola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico Municipal, resaltó que estas iniciativas son clave para fortalecer el turismo rural y la economía local.
Por su parte, Guadalupe Ríos, director de Pesca y Acuacultura del Ayuntamiento, destacó la excelente respuesta de los participantes regionales, quienes compitieron bajo lineamientos de pesca sustentable, respetando en todo momento las tallas mínimas permitidas.
A la par de la competencia deportiva, se llevó a cabo el Primer Festival del Zarandeado, el cual congregó a más de 300 comensales. Los asistentes disfrutaron de platillos tradicionales preparados por cocineros locales de Cospita, en un ambiente de convivencia que incluyó actividades para toda la familia.
Para facilitar el acceso, la Dirección de Turismo Municipal dispuso de un servicio de turibús con viajes redondos desde la ciudad de Culiacán.
Al cierre del evento, las autoridades reiteraron su respaldo para continuar impulsando este festival en futuras ediciones, reconociendo el esfuerzo conjunto de los comerciantes y la cooperativa pesquera local.
La ceremonia de premiación se realizó al mediodía con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellos el subsecretario de Pesca del Estado, Perfecto Ruelas Beltrán. Los ganadores fueron:
- Primer lugar: Equipo Surfishing Casting Celestino, con un premio de 25 mil pesos.
- Segundo lugar: Multiservicios Tino, con 15 mil pesos.
- Tercer lugar: Equipo Los Uyuyuy, quienes recibieron 10 mil pesos en artículos de pesca.