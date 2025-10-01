$!Costco Culiacán comenzará a cobrar estacionamiento; colocan plumas de acceso

De manera preliminar la gerencia de Costco informó a Noroeste que para los socios no se aplicarán cobros, y que la medida corresponde a una optimización del uso del estacionamiento, pues al ser gratuito suele ser ocupado por usuarios que no son clientes de la cadena de supermercados.

En el estacionamiento del Costco Culiacán se están colocando plumas y casetas de cobro para percibir ganancias por el uso del estacionamiento.

Desde principios de esta semana circuló en redes sociales el trabajo de personas colocando la nueva infraestructura de control de acceso al estacionamiento, lo que generó expectativa entre los usuarios.

La gerencia de Costco no detalló este 1 de octubre los lineamientos con los que funcionará el nuevo sistema, pero sí se adelantó que no afectará a los socios. Será el 2 de octubre que Costco Culiacán coloque los lineamientos en puntos visibles de la sucursal.

Desde 2013, que fue su inauguración, Costco funcionaba con estacionamiento libre, sin embargo la zona se ha desarrollado desde entonces y se han construido plazas y oficinas en la zona.