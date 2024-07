El Covid-19 ya es una enfermedad endémica con la que vamos a estar conviviendo todos los años, será estacionaria, pero aún no sabemos en qué estación nos va a dar, indicó el director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

En noviembre del 2023, hasta marzo de este año, explicó Inzunza Leyva llevaron a cabo una campaña de vacunación en el estado contra el Covid-19 e influenza para evitar los contagios.

Hasta el viernes 21 de julio, Sinaloa reportó 30 casos activos de Covid-19, cuatro de ellos hospitalizados.

Estos, precisó, ingresaron por una enfermedad crónica y estando internados se les detectó el virus.

Pese al número de casos activos y del reporte del aumento en un 28 por ciento en los casos positivos de Covid-19 en México durante las últimas semanas descartó que haya una alerta sanitaria por este motivo.

“Ahorita, ya vemos que hay mayor circulación del virus pero las personas ya están vacunadas y lo podemos constatar con 30 activos nada más en todo Sinaloa”.

El 12 de julio, la Secretaría de Salud, mediante la subdirección de recursos humanos, emitió un comunicado en el que se solicita al personal apegarse a las medidas sanitarias preventivas ante el covid y dar aviso en caso de tener síntomas relacionados a la enfermedad.

Posteriormente, el Issste también emitió un comunicado para sus trabajadores en el que se les pide también apegarse a medidas sanitarias ante el coronavirus.

Kenny Inzunza explicó que esta decisión fue tomada por el director del Hospital Regional del ISSSTE en Culiacán, Alejandro Barraza Gaxiola, debido a que se enfermaron cinco trabajadores del área de la salud.

“Tomó esa medida para evitar que hubiera mayor contagio entre el mismo personal; era una invitación a que reforzaran los protocolos dentro de esa unidad, pero como tal no ha habido una alarma ni dentro de hospitalizados dentro del ISSSTE, no ha habido alarma a nivel estatal y a nivel nacional”.

Medidas sanitarias

En el estado, explicó Kenny Inzunza, se sigue ofertando la vacuna Abdalá contra el Covid, la cual reduce el riesgo de complicaciones graves si se contrae la enfermedad, pero no asegura la inmunidad total contra la infección.

“La vacuna no nos protege de no enfermarnos, la vacuna nos protege de no tener un covid de moderado a grave, no significa que el que se vacunó no se va a enfermar significa que si se enferman, pues no van a tener un covid grave”.

En ese sentido, detalló que el estado cuenta con unidades de Paxlovid, el único tratamiento aprobado para combatir el covid, sin embargo, este se indica solamente a pacientes en estado grave.

“Tenemos poquitas unidades (de Paxlovid) porque está indicado solamente en personas que tengan, un covid grave, no es para cualquier tipo de covid, no por tener un covid leve van a empezar a usar Paxlovid, está indicado solamente en personas hospitalizadas”.

“Si alguna persona, algún médico sigue recetando ivermectina, azitromicina u otros medicamentos estos no tienen ningún efecto sobre esta patología, sobre este virus y pues no están aprobadas para su uso”.