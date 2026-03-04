CPC convoca a tres conferencias para defender el derecho a saber ante nuevo esquema de transparencia en Sinaloa

Ante el proceso nacional de eliminación y reconfiguración de los organismos autónomos de transparencia, el Comité de Participación Ciudadana anunció la realización de tres conferencias agrupadas bajo el nombre “Diálogos por el Derecho a Saber”, con el objetivo de incidir en la discusión pública y promover la defensa del acceso a la información.

Lucía Irene Mimiaga León, presidenta del CPC, señaló que la defensa de este derecho es una prioridad para el organismo ciudadano.

“Es prioritario para este Comité de Participación Ciudadana esta defensa del derecho a saber. Lo hemos dicho en varias ocasiones, los diputados y las diputadas, pues tienen que aprender de los errores que cometieron, en mi opinión, la reforma constitucional la aprobaron en fast track, como sabemos, no hubo un parlamento ciudadano, no hubo un parlamento abierto. Entonces, esta es la oportunidad que tienen para aprobar una nueva ley de transparencia, pero ya escuchando a la ciudadanía y realizando los diagnósticos, los estudios necesarios para ello”, mencionó.

Explicó que la serie de actividades busca abrir espacios de análisis técnico y participación social en un momento clave para la legislación en la materia.

“Esta serie de tres conferencias que vamos a tener es parte de esta incidencia ciudadana que hemos hecho desde el Comité de Participación Ciudadana para mostrar por qué es importante el derecho a saber y por qué tienen que hacerse las cosas adecuadamente con calma, con precisión y con técnica y siempre con apertura ciudadana”, dijo.

La presidenta del CPC también hizo un llamado a organizaciones y periodistas a ejercer el derecho de acceso a la información mientras se define el nuevo marco normativo.

“Ahorita es el momento también el llamado para los colectivos, para las organizaciones y para los periodistas para que realicen todas las solicitudes de información que requieran así, yo creo, masivamente porque posteriormente, pues no tenemos todavía claro cómo va a quedar esta legislación”, expresó.

Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC, subrayó que la transparencia forma parte central de la agenda de trabajo del Comité, al considerar que el acceso a la información impacta en múltiples derechos.

“Para el CPC el tema de transparencia es un asunto prioritario en nuestra agenda de trabajo, no solo porque el acceso a la información es un elemento fundamental para prevenir la corrupción y para exigir rendición de cuentas, sino porque este derecho es transversal con otros derechos humanos”, dijo.

Añadió que el propósito de los diálogos es socializar el tema y propiciar mayor involucramiento ciudadano ante el nuevo esquema nacional de transparencia.

“El CPC está tratando de incidir justamente para que la ciudadanía se interese en este tema, para que se socialice y pues para poder de alguna manera tratar de que este derecho se garantice en el ejercicio del nuevo esquema de transparencia de nuestro País”, declaró.

Zapién Osuna detalló que los “Diálogos por el Derecho a Saber” se componen de un panel y dos conversatorios que abordarán el acceso a la información desde distintos sectores.

“Para eso hemos programado algo que llamamos ‘Diálogos por el Derecho a Saber’ que se compone de un panel y dos conversatorios en el que se trata de hacer visible la importancia, la relevancia y la utilidad pública del acceso a la información a partir de casos concretos de diferentes sectores de la sociedad, como en este caso es el sector social, el periodístico y el ambiental”, señaló.



Fechas, horarios y sedes

El primer evento será el panel “Defensa ambiental y acceso a la información”, que se realizará el martes 10 de marzo a las 10:00 horas, en formato híbrido, en el auditorio del Cobaes ubicado en el Parque Temático de Culiacán.

En este espacio se analizará la relevancia del acceso a la información en la defensa de derechos humanos en materia ambiental, en el marco del Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado por México que establece garantías de acceso a información ambiental, participación ciudadana y justicia.

El segundo evento será el conversatorio “Acceso a la información para la vida cotidiana, casos prácticos”, programado para el jueves 12 de marzo a las 11:00 horas, en formato híbrido, en el magno auditorio del Parque Temático, con capacidad aproximada para 400 personas.

En este espacio se presentarán experiencias ciudadanas relacionadas con la solución de problemáticas en colonias y centros educativos mediante solicitudes de información.

El tercer diálogo será el conversatorio “Periodismo y Acceso a la Información: Retos y Oportunidades”, que se realizará el jueves 19 de marzo, también en formato híbrido, en el auditorio del Jardín Botánico de Culiacán.

Este encuentro reunirá a periodistas para analizar el impacto del nuevo esquema legal de transparencia en el ejercicio informativo y en el proceso de armonización legislativa en Sinaloa.

El CPC informó que la convocatoria es abierta a ciudadanía, colectivos, organizaciones y periodistas interesados en participar en la discusión sobre el futuro del derecho a saber y su implementación en el nuevo marco jurídico del País.