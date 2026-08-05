CPC cuestiona rechazo de Obras Públicas a ampliar portal de transparencia sobre obras

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa solicitará al Comité Coordinador requerir una nueva respuesta a la Secretaría de Obras Públicas, tras considerar insuficiente la justificación con la que rechazó una recomendación para ampliar el portal estatal de seguimiento de obra pública.

Lo anterior de acuerdo a un comunicado que el propio CPC emitió este miércoles.

La recomendación planteaba que la plataforma obraspublicas.sinaloa.gob.mx incorporara la totalidad de las obras ejecutadas por el Poder Ejecutivo estatal y mejorara la publicación de información mediante formatos de datos abiertos.

Actualmente, el portal solo difunde información de las obras financiadas con los créditos autorizados por el Congreso del Estado por 2 mil 300 millones de pesos en 2025 y 2 mil 200 millones de pesos en 2026.

El pasado 12 de julio, la Secretaría de Obras Públicas rechazó la recomendación argumentando que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa reconoce a CompraNet-Sinaloa como el sistema oficial de información pública en la materia y que el portal fue creado específicamente para transparentar las obras financiadas con dichos créditos.

No obstante, el CPC sostuvo que la documentación revisada indica que la plataforma fue concebida originalmente con un alcance más amplio.

De acuerdo con el organismo ciudadano, mediante la Licitación Pública Nacional GES 28/2024 se adquirió una plataforma por 7 millones 998 mil pesos destinada a la gestión y seguimiento de proyectos y obras de la Secretaría de Obras Públicas.

El Comité señaló que el objeto de esa contratación establece que el sistema fue diseñado para administrar y dar seguimiento al conjunto de las obras de la dependencia, por lo que consideró que su uso no debería limitarse únicamente a los proyectos financiados con recursos provenientes de créditos.

Además, destacó que la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, responsable de los aspectos técnicos de la plataforma, informó que las recomendaciones son técnicamente viables y acordes con los estándares actuales de transparencia proactiva.

El CPC advirtió que restringir el contenido del portal reduce el potencial de una herramienta que podría fortalecer la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y la prevención de riesgos de corrupción en la obra pública.

Por ello, solicitará que la Secretaría de Obras Públicas informe el objetivo y alcance original de la plataforma, las razones técnicas y administrativas para limitarla a las obras financiadas mediante crédito, la viabilidad de incorporar progresivamente todas las obras estatales y las acciones previstas para evitar la subutilización del sistema una vez concluida la ejecución de esos recursos.

La información será analizada por el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción para determinar el seguimiento correspondiente a la recomendación.