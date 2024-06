El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa realizará este viernes 14 de junio un foro de transparencia y medio ambiente, en la ciudad de Culiacán para público en general.

En Noticiero Noroeste, Emmanuel Espinoza Salcido, integrante del CPC Sinaloa explicó que el interés de llevar una agenda enfocada al medio ambiente va de la mano con la responsabilidad del Gobierno de administrar el territorio y designar el uso del suelo, que es posteriormente de designar cuando puede incurrir en actos de corrupción.

“Digamos que en el programa da un uso de suelo de área verde; sin embargo, ya cuando tramita y da una licencia de construcción permite una construcción de varios pisos de altura. Entonces ese acto, esa licencia puede o no ser un acto de corrupción. Lo que sí es que muchas veces es opaca, se da la licencia y no se le da al ciudadano o por qué, o no se le informa que se le da dicha licencia y el ciudadano se entera ya que la construcción está hecha”.

Al respecto, dijo que no sólo se trata de fomentar la transparencia y que Gobierno haga públicos los documentos oficiales, si no que debe haber plataformas que faciliten el acceso a la información, por lo que buscan impulsar sistemas de innovación geográfica, como aquellos en los que aparece por sección electoral quien fue el ganador o ganadora en los comicios del pasado 2 de junio, cuando fueron las elecciones.

“Ese tipo de sistemas es lo que queremos que empiece a utilizar Gobierno para transparentar los datos, que no te pasen 400 documentos de 20 hojas, que te pasen un mapa en donde digan aquí están las licencias de construcción que dimos. Y también queremos capacitar a la sociedad civil, medios, academia y sociedad privada para que utilicen esa información”.

De acuerdo a la página de Facebook del CPC Sinaloa, este foro será en el Hotel Fiesta Inn, del Desarrollo Urbano Tres Ríos, iniciará a las 8:30 horas con el registro de quienes acudan, a las 9:30 horas tendrá un panel con María Inés Pérez Corral, titular de la Sebides; Liliana Margarita Campuzano Vega, comisionada presidenta de la Ceaip; Laura Beatriz Rivera Rodríguez, coordinadora de la Licenciatura de Gestión en Zonas Costeras de la UAS; y Guillermo Gastélum Bon Bustamante, integrante del Consejo Coordinador Empresarial de Culiacán. A las 11:40 horas, Daniel Alejandro Murillo Jasso, gerente de Expansión de Visor Urbano en Guadalajara, impartirá la conferencia “Alcances de la transparencia y de los sistemas de información geográfica como mecanismos de prevención de la corrupción y de mejora regulatoria”.

Con motivo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, Espinoza Salcido recordó que además del foro, el Comité está organizando cursos sobre el uso básico de herramientas de sistemas de información geográfica para el monitoreo urbano y territorial, el próximo será en Mazatlán, el sábado 15 de junio, del cual ya no quedan espacios disponibles, pero próximamente harán cursos en Culiacán y Los Mochis, adelantó.