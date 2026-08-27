$!Crean Unidad de Análisis y Contexto para investigar violencia feminicida en Sinaloa

CULIACÁN._ Para fortalecer la investigación de delitos relacionados con violencia de género y feminicidios, el Gobierno de Sinaloa puso en operación la Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida, que estará ubicada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. La inauguración fue encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien señaló que su administración impulsará políticas públicas en favor de las mujeres y buscará mejorar los instrumentos para atender y comprender la violencia de género. “En Sinaloa, con el propósito de contribuir a una acción integral contra este fenómeno social, estamos impulsando junto con el Gobierno federal toda una política pública en favor de las mujeres”, indicó. “Reconocemos que necesitamos mejorar nuestros instrumentos de actuación, así como nuestra comprensión y conocimiento de esta compleja realidad, y ahí estriba precisamente la importancia de la creación de esta Unidad de Análisis y Contexto de la Violencia Feminicida”.

La Mandataria estatal destacó además que uno de sus primeros eventos como Gobernadora estuviera relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres. “Celebro además que, como Gobernadora y mujer, uno de mis primeros eventos sea justamente en favor de la defensa de las mujeres y en contra de la violencia que se ejerce contra ellas”, expresó Domínguez Nava. La Unidad será operada de manera coordinada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer las investigaciones especializadas con perspectiva de género e interseccionalidad.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Brenda Rocío García Félix, señaló que el nuevo organismo permitirá generar análisis para comprender mejor las diferentes formas de violencia contra las mujeres y orientar políticas públicas de prevención. “Esta unidad contribuirá a generar análisis que permitan comprender mejor las violencias, fortalecer las investigaciones y orientar las políticas públicas de prevención para actuar de manera más oportuna coordinada y efectiva”, señaló. Por su parte, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que la puesta en marcha de esta Unidad representa un avance en las capacidades institucionales para atender delitos y crímenes contra mujeres. “Hoy damos un paso importante en el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales con la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Contexto en Materia Feminicida, un espacio especializado que surge de la necesidad de comprender que las violencias contra las mujeres, y particularmente aquellas que pueden culminar en su expresión más extrema, deben erradicarse”, comentó.