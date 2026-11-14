Crece 300% el comercio ambulante en Culiacán por la crisis económica: UCC

El comercio ambulante en Culiacán ha crecido alrededor de 300 por ciento durante la crisis económica derivada de la violencia, debido a que más familias han recurrido a las ventas en la vía pública como alternativa para obtener ingresos, estimó Óscar Sánchez Beltrán, representante de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

“El comercio en vía pública, desafortunadamente, hemos crecido de acuerdo a nuestras estimaciones, un 300 por ciento el comercio ambulante en la vía pública”, afirmó.

Señaló que este crecimiento no se limita al Centro de la ciudad, sino que también se observa en distintas zonas periféricas.

“Estamos viendo que se están volcando muchas familias a vender en las calles por la misma crisis que se está generando”, explicó.

Incluso, indicó que algunos comerciantes que anteriormente operaban en establecimientos formales han optado por trasladarse a la informalidad ante las dificultades para sostener sus negocios.

Sánchez Beltrán advirtió que esta situación también afecta a los establecimientos que continúan operando, pues los vendedores ambulantes pueden ofrecer productos a precios más bajos al no tener que cubrir gastos como renta, servicios y otros costos operativos.

“La gente tiende a comprar sobre banqueta y más si le puedes ofrecer un descuento del 20 y el 30 por ciento de las mercancías, ya que no tienen ningún gasto operativo”, señaló.

Explicó que durante las recientes temporadas de Halloween y Día de Muertos, una parte importante de las ventas se concentró en el comercio en vía pública, lo que representó menores oportunidades para los negocios establecidos.

Señaló que la disminución del consumo y la falta de circulante en la ciudad han complicado la operación del sector, mientras que los apoyos gubernamentales existentes no corresponden a las dimensiones de la situación económica que enfrentan los comerciantes.

“Tenemos programas de apoyo, sí, sí los hay, pero son programas que no representan programas típicos que ya vienen de más de 10 años y que no están de alguna manera representando la crisis que nosotros estamos viviendo”, cuestionó.

Por ello, pidió al Gobierno del Estado contemplar mayores recursos para la reactivación económica y la tecnificación del comercio en el presupuesto de 2027, además de gestionar ante la Federación un presupuesto extraordinario para Sinaloa.

Como referencia, mencionó que Michoacán recibió mil 300 millones de pesos adicionales para enfrentar su situación económica y consideró que Sinaloa requiere recursos extraordinarios ante las afectaciones que ha dejado la violencia.

Respecto al cierre de 2026, estimó que las ventas durante la temporada decembrina tendrán un comportamiento moderado y podrían alcanzar un crecimiento de hasta 50 por ciento.

“Diciembre es el mes más importante para nosotros, es el rey de las ventas, pero hay una disminución en el circulante, dinero en la ciudad, que de alguna manera ha desmotivado las ventas”, expresó.

Añadió que las utilidades que puedan obtener durante diciembre se destinarán principalmente a cubrir adeudos de rentas, créditos y compromisos laborales.