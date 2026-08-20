Crece afluencia al Museo de Historia Regional de Sinaloa en un 50%

“El museo regional ha sido un punto de encuentro maravilloso hoy por hoy, nos hemos dado cuenta que en el 2026, hemos logrado resultados que han llegado manera paulatina, pero favorables, muy positivos”, subrayó.

Plata destacó que desde que asumió la titularidad del instituto, una de sus prioridades ha sido el darle un atención minuciosa a las distintas áreas del instituto, desde la Red Municipal de Bibliotecas, los centros culturales, hasta el Museo de Historia Regional de Sinaloa.

De enero a julio de este año, el Museo de Historia Regional de Sinaloa, presenta un aumento del 50 por ciento en la afluencia de visitantes, en comparación con el mismo semestre del 2025, señaló Adolfo Plata, titular del Instituto Municipal de Cultura Sinaloa.

Agregó que han encontrado una gran sinergia con colectivos, con asociaciones, con instituciones educativas, con facultades que propiamente pertenecen a las universidades, con los grupos que generalmente les genera mucho interés, en este caso historiadores y cronistas.

Facultades, como la de Facultad de Historia, la de diseño y y Artes Visuales de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, así como de la Universidad Autónoma de Occidente.

“Hemos tenido un acercamiento con ellos de manera puntual y esto ha venido a fortalecer las dinámicas que que han mantenido activo el Museo de Historia Regional”.

Detalló que en este periodo, de enero a julio, el museo ha registrado una afluencia aproximadamente de un poco más de 2 mil personas, de manera más específica, 2 mil 319 visitantes, en los que han participado docentes, investigadores, historiadores, estudiantes, familias, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que han estado participando en distintas actividades que se han realizado en el recinto.

Actividades que comprenden siete exposiciones, tres talleres, conferencias impartidas por investigadores, los mismos historiadores y facultades, provocando esa apertura que genere más una mayor colaboración, entre el museo y artistas, historiadores e investigadores, entre otros.

Plata destacó la importante sinergia que se creado entre la institución y la Dirección Municipal de Educación, La Crónica, incluso con la misma oficina de Turismo y otras depedencias, generando eventos que han dado un resultado positivo, abriendo esta espacio a muchas más colaboraciones, siriviendo como punto de encuentro entre los ciudadanos, jóvenes artistas emergentes.

El ttular del IMCC también resaltó la buena relación que se tiene con el INAH, que le permite saber con que tipo de piezas cuentan, su historia, en qué consisten, su antigüedad, teniendo así un catálogo de piezas bien descrito, trabajo que hasta hoy continúa fortaleciéndose.

“A nosotros nos hadado mayor certeza de que el trabajo que se ha venido provocando, nos haya arrojado esta cifras, índices que nos señalen que es el camino correcto que creo es necesario seguir, fortaleciendo los espacios culturales que provocan este tipo de encuentros, gracias a colaboraciones”, subrayó.

Añadió que en este primer periodo, de manera invidual, se han recibido a más de 541 niños y niñas, 578 jóvenes, mil 200 adultos, que auqnue puede significar una cifra baja, considera que gracias a las actividades, es que el museo tenga una dinámica distinta,

Tener un crecimiento del 50 por ciento, dijo, los motiva a seguir abiertos a nueva colaboraciones. “Hoy, haciendo este análisis, más que nunca, en el instituto estamos abiertos a mejorar nuestras áreas de oportunidad para poder atacar y así poder ampliar un poco más nuestra oferta”.

Un aspecto que ayudó para llegar a estas cifras, es gracias a la participación de escuelas, con visitas escolares, atendiendo a grupos que van entre los 25 a 40 niños, junto a los maestros.

La pieza del mes, es una de las actividades que también atraé a un público específico, generando un recorrido en torno a esta pieza.

Entre los nuevos proyectos que vienen, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, ya se está preparando la programación de actividades que se presentarán, dentro del marco de los festejos por el 495 Aniversario de Culiacán, así como en los preparativos de lo que será la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán.