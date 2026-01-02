$!Crece ansiedad y estrés postraumático en menores de Sinaloa por la violencia

La violencia aumentó la atención de casos de ansiedad y estrés postraumático en niños y adolescentes de Sinaloa. Durante 2025, la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa otorgó 4 mil 204 consultas psicológicas y psiquiátricas. Las principales causas de atención eran por perturbación de la actividad y atención, episodios depresivos moderados, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, ansiedad generalizada, distimia y trastornos depresivos recurrentes.

La Unidad fue inaugurada en abril de 2025. Su titular, Crispín Moreno Avitia, que es uno de los tres paidopsiquiatras que hay en Sinaloa, indicó que a la fecha no ha consultado un sólo paciente que no tenga un familiar o conocido que haya sido afectado por la crisis de seguridad. Sin embargo, mencionó que el estrés también puede ser causado por la exposición a redes sociales y noticias relacionadas a la violencia. “Vamos a hacer una comparación con los países expuestos a situaciones de guerra, los trastornos de estrés agudo, los trastornos de estrés postraumático, se han incrementado bastante, problemas de insomnio, ansiedad, la sensación de zozobra e incertidumbre que esto genera tanto en niños, adolescentes y adultos”.

“Inclusive el miedo a salir de las casas, la ansiedad por separación que sufren los niños cuando los papás salen a trabajar y de repente por algún motivo tardan más tiempo en regresar a los hogares, a los niños eso les desencadena, por ejemplo, una hiperactivación del sistema de alarma. Sí, se ha incrementado de manera importante”, comentó. Previo al 9 de septiembre de 2024, cuando se desató una disputa entre facciones del crimen organizado, las infancias y adolescencias ya presentaban afectaciones en su salud mental a partir de la pandemia por coronavirus. El especialista detalló que el aislamiento, para evitar el contagio del virus, propició la exposición temprana a pantallas, lo que incrementó los casos de adolescentes con depresión, disforia corporal y trastornos de conducta alimentaria.