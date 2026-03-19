Crece apenas 1.2% la industria de la construcción en Sinaloa durante 2025

La industria de la construcción en Sinaloa registró tan solo un crecimiento de 1.2 por ciento durante 2025, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Estadística y Análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El valor total de la producción alcanzó los 13 mil 359 millones de pesos, lo que representa apenas 152 millones más en comparación con 2024.

El desempeño del sector estuvo marcado por contrastes. Mientras algunas áreas lograron crecer, otras registraron caídas importantes que limitaron el avance general.

Entre los rubros con mayor crecimiento destacan electricidad y comunicaciones, que aumentó en 634 millones de pesos, así como otras construcciones, con un incremento de mil 513 millones.

En contraste, la edificación, que concentra casi la mitad del sector, cayó 8.6 por ciento, equivalente a una reducción de 607 millones de pesos.

También se registraron retrocesos en transporte y urbanización, con una baja del 19.3 por ciento, y en agua, riego y saneamiento, donde la caída fue más severa, de 71.9 por ciento.

El reporte advierte que la inversión privada en edificación ha perdido dinamismo, debido a que proyectos iniciados en años anteriores están concluyendo sin que nuevos desarrollos compensen su valor.

Además, la inversión en vivienda se ha visto afectada por los eventos de violencia registrados en la zona centro del estado.

A nivel nacional, Sinaloa aportó el 2.2 por ciento del valor total de la construcción, ubicándose en la posición 18 entre las entidades del país.