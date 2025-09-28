Crece el número de viviendas proyectadas en el Programa de Viviendas del Bienestar para Culiacán

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que el Programa de Viviendas del Bienestar avanza con una nueva meta que contempla la construcción de más de 21 mil casas, de las cuales 18 mil estarán a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 3 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Explicó que cuenta con factibilidad para alrededor de 80 hectáreas de desarrollo habitacional y que en algunos polígonos, como en la zona de Lomas de San Isidro, ya iniciaron trabajos preliminares para el desplante de las casas.

El edil destacó que el Ayuntamiento apoyará a los solicitantes en el proceso de registro, una vez que Conavi e Infonavit abran ventanillas de inscripción.

“Hay una nueva meta con base en las propuestas que han sido aprobadas, que son 18 mil, o sea, ha crecido el número de proyectos y se siguen revisando y evaluando más, por lo que hay un optimismo de que ese universo de posibilidades”, resaltó.

“Son 18 mil de Infonavit y 3 mil de Conavi”.

“Una vez que tengamos conocimiento de la apertura de las ventanillas de registro, tanto en Conavi como en el Infonavit, lo que vamos a hacer es vincularlos [a los solicitantes]”.

Subrayó que el programa representa una oportunidad real para familias que difícilmente podrían acceder a una casa en el mercado actual, particularmente quienes perciben un salario mínimo.

En julio pasado, el municipio y el Infonavit aprobaron técnicamente 51.5 hectáreas para construir unos 9 mil hogares en una primera fase.

En aquel mes, Gámez Mendívil indicó que bajo ese esquema, los desarrolladores privados aportarían terrenos propios dentro de sus reservas territoriales, y la densidad estimada es de 180 viviendas por hectárea.

El programa impulsado por el Gobierno de México en conjunto con el Infonavit y la Conavi, está diseñado para construir viviendas accesibles para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos que no cuentan con un crédito tradicional.