$!Crece familia de Emplea-M con causa: integran a 15 miembros en 2026

Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las personas con discapacidad, la asociación Emplea-M con Causa reportó un crecimiento en su comunidad al integrar a cerca de 15 nuevos miembros en lo que va del año, quienes se suman al equipo base de 30 integrantes que ya participan activamente en sus proyectos.
Alba Elena Cossío Encinas, directora de relaciones públicas de la organización, detalló que, aunque el flujo de personas que se acercan a los cursos es constante, actualmente cuentan con 30 personas de planta que son el rostro de los eventos y emprendimientos de la asociación.
“Nosotros contamos con un grupo de 30 más o menos, pero, por ejemplo, en lo que va del año, nos han llegado 10 personas. Bueno, como unos 15 más o menos, porque estamos hablando de estos meses y los cursos que hemos hecho”, compartió Cossío Encinas.
A esta fuerza laboral se han sumado aproximadamente 15 jóvenes más en lo que va del 2026, interesados en la capacitación integral que ofrece la institución.
La asociación, fundada hace ocho años, ha evolucionado de ser un pequeño apoyo a convertirse en un centro de capacitación con cocina propia y programas diversos.
Según Cossío Encinas, los nuevos integrantes y los miembros veteranos reciben formación en áreas clave como inglés por computadora, finanzas básicas para el manejo de efectivo, maquillaje y modelaje.
“Todo lo enfocamos a que sea trabajo y es una manera que hemos encontrado de que ellos puedan trabajar”, explicó.
Entre estas actividades destacan las obras de teatro donde los jóvenes participan como actores profesionales remunerados, habiéndose presentado ya en ciudades como Mazatlán y con planes de llegar a Los Mochis y Guasave.
Para los nuevos integrantes, espacios como el “Mercadito de la Inclusión”, ubicado en la Plazuela Álvaro Obregón, sirven como plataforma de ventas y contacto con la comunidad.
En este módulo, atendido íntegramente por jóvenes con discapacidad, se comercializan productos como repostería, pines y aretes pintados a mano, helados y tés artesanales.
Bajo la presidencia de Ramón Alejandro Díaz Cossío, Emplea-M con Causa también facilita la inserción en el mercado laboral formal a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, permitiendo que los beneficiarios accedan a empleos fijos en diversas empresas.
Con la llegada de estos 15 nuevos perfiles, la organización reafirma su compromiso de transformar el talento de los jóvenes sinaloenses en proyectos de vida productivos y sostenibles.