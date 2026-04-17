$!Crece familia de Emplea-M con causa: integran a 15 miembros en 2026

Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las personas con discapacidad, la asociación Emplea-M con Causa reportó un crecimiento en su comunidad al integrar a cerca de 15 nuevos miembros en lo que va del año, quienes se suman al equipo base de 30 integrantes que ya participan activamente en sus proyectos.

Alba Elena Cossío Encinas, directora de relaciones públicas de la organización, detalló que, aunque el flujo de personas que se acercan a los cursos es constante, actualmente cuentan con 30 personas de planta que son el rostro de los eventos y emprendimientos de la asociación.

“Nosotros contamos con un grupo de 30 más o menos, pero, por ejemplo, en lo que va del año, nos han llegado 10 personas. Bueno, como unos 15 más o menos, porque estamos hablando de estos meses y los cursos que hemos hecho”, compartió Cossío Encinas.