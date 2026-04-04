$!Crece hasta 400% afluencia en balneario de Imala en Semana Santa 2026, aseguran

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el balneario de la sindicatura de Imala registra un incremento de entre 300 y 400 por ciento en la afluencia de visitantes respecto al año pasado, informó su encargado, Esmeregildo Félix.
El responsable del centro recreativo explicó que la llegada de turistas ha ido en aumento durante la última semana.
“Al respecto de la temporada pasada, ahorita llevamos un 300, 400 por ciento más arriba, ha estado muy bien esta semana”, señaló, al precisar que no cuentan con un corte exacto de visitantes.
Explicó que el balneario opera de martes a domingo, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, con costos de acceso de 40 pesos para adultos y 30 pesos para niños y niñas.
Entre los principales atractivos se encuentran cinco piscinas, incluida una de agua termal, además de áreas para la práctica de basquetbol, voleibol y futbol, así como espacios naturales donde los visitantes pueden observar fauna como iguanas y diversas aves.
En materia de seguridad, indicó que se cuenta con presencia de Protección Civil, servicios de salud, Cruz Roja Mexicana y un médico disponible las 24 horas.
Hizo un llamado a los visitantes a recorrer también el poblado de Imala, con el fin de fortalecer la economía local, ya que los comerciantes han registrado buenas ventas durante este periodo vacacional.
“Invitarlos a que nos sigan visitando, que vengan a visitar, que vengan a ver el balneario, a visitar el pueblo también, la verdad. No nomás aquí el balneario... [para que] haya derrama económica aquí en el pueblo también la verdad”.
Por su parte, Josefina, turista de Culiacán comentó que eligió este destino por su cercanía y como una opción más tranquila durante Semana Santa.
“Sí da un poco de miedo por la seguridad, pero decidimos venir. Está tranquilo, la carretera también estaba muy tranquila”, expresó.
Agregó que ya conocía el lugar y que en esta ocasión acudieron en familia solo por este día.