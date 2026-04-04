$!Crece hasta 400% afluencia en balneario de Imala en Semana Santa 2026, aseguran

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el balneario de la sindicatura de Imala registra un incremento de entre 300 y 400 por ciento en la afluencia de visitantes respecto al año pasado, informó su encargado, Esmeregildo Félix.

El responsable del centro recreativo explicó que la llegada de turistas ha ido en aumento durante la última semana.

“Al respecto de la temporada pasada, ahorita llevamos un 300, 400 por ciento más arriba, ha estado muy bien esta semana”, señaló, al precisar que no cuentan con un corte exacto de visitantes.

Explicó que el balneario opera de martes a domingo, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, con costos de acceso de 40 pesos para adultos y 30 pesos para niños y niñas.